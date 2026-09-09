Повече пари за болниците и рецепти от разстояние: Какво се променя с новия договор на НЗОК

Н овият рамков договор, по който Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща медицинската помощ, ще бъде подписан днес между ръководствата на Касата и Българския лекарски съюз (БЛС). Договорът ще действа до края на 2028 г.

Според договореностите през тази година личните лекари и лекарите специалисти ще разполагат с повече средства. Увеличението е с 4,4% спрямо предходната година.

НЗОК предлага 10% увеличение на клиничните пътеки

„Целта е да подобрим профилактиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ с цел да се извършват повече дейности, които досега са били прехвърляни към болниците. Така целим да намалим хоспитализациите и да улесним пациентите при извършването на специализирани медицински прегледи“, обясни подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев, цитиран от БНР.

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

По-високи цени на клиничните пътеки

С до 10% се увеличават цените на клиничните пътеки, считано от 1 септември. Новите цени ще важат до края на годината.

В рамковия договор е предвидено и улеснение за пациентите, които приемат лекарства, заплащани от НЗОК.

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

При временно възпрепятстване да посетят личния си лекар за издаване на рецепта, например при поставяне под карантина, необходимите лекарства ще могат да бъдат предписвани дистанционно.

Това ще е възможно без физически преглед за период до шест месеца от датата на последния документиран преглед на пациента.