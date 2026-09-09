Българин е арестуван на остров Тасос за обир на три билетни каси за фериботи

40-годишен български гражданин е арестуван на гръцкия остров Тасос във връзка с взломни кражби от три билетни каси на корабни компании, съобщи днес Гръцката брегова охрана.

Кражбите са извършени в ранните часове на 17 август в пристанищната зона на Тасос. След анализ на събрана информация и видеоматериали разследващите са установили самоличността на двама предполагаеми извършители.

Куриоз в Солун: Задържаха българин, докато краде... уличен стълб

Единият от тях – 40-годишният българин, е бил открит и задържан вчера при съвместна операция на пристанищните власти на Тасос и Кавала и гръцката полиция.

При последвало претърсване властите са открили и иззели преносими радиостанции с антени и слушалки, два мобилни телефона, фериботен билет, сума от 475 евро, както и друго оборудване, за които се предполага, че са свързани с извършените престъпления.

Според местния информационен сайт „Кавала Нюз“ властите проверяват дали двамата предполагаеми извършители не са замесени и в други подобни взломни кражби на остров Тасос.