Свят

Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар

Германската полиция арестува 48-годишен климатичен екстремист, подготвял над 50 саботажа срещу електроцентрали. Мащабен срив в енергийната система на страната бе предотвратен, след като сутрешната роса навлажни и провали взривните устройства

9 септември 2026, 10:30
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М ащабен енергиен срив в цяла Германия бил предотвратен от сутрешната роса, която овлажнила и направила неизползваеми взривните устройства на задържания за серията саботажи срещу критичната инфраструктура. Мъжът е на 48 години, германски гражданин и открит в района на град Аахен, близо до белгийската и нидерландската граница, като плановете му са включвали десетки атаки срещу електроцентрали и линии за високо напрежение, съобщи NOVA.

Заподозреният бил издирван в продължение на няколко дни и задържан на бензиностанция до магистралата, след като бил разпознат от полицай. При ареста той не оказал съпротива, но носил със себе си взривни материали, а в открита наблизо палатка полицаите са намерили още взривни заряди. Планът на мъжа бил изключително мащабен и предвиждал разполагането на повече от 50 устройства в близост до енергийни обекти в страната.

Разследването установило, че саботажите са започнали на 1 септември, а механизмът включвал пиротехнически устройства с будилник, който да служи за таймер. Таймерът трябвало да задейства изстрелване на ракети с проводим материал към електропроводите, за да се предизвика късо съединение. По-голямата част от ракетите обаче са станали неизползваеми, тъй като конструкцията се овлажнила от сутрешната роса, която заподозреният не предвидил.

Въпреки че планът за мащабен токов удар бил осуетен от времето, са регистрирани поне две къси съединения и отделни блокове на близки електроцентрали са били извадени от експлоатация. Германското правителство говори за „климатичен екстремизъм”, тъй като мъжът сам изпратил ръкописни писма до медии, в които поема отговорност за атаките и написал пълното си име и домашния си адрес. В посланията си той се представя като противник на изкопаемите енергийни източници и кафявите въглища, които по думите му носят „неописуемо страдание на човечеството”.

Към момента разследващите смятат, че става въпрос за един извършител, като се проверява информацията, че мъжът може да има психични проблеми. Действията на един-единствен човек показаха колко лесно може да се стигне до голям проблем с критичната инфраструктура и не е изключено в следващите дни да бъдат открити още устройства, разположени в страната.

Източник: NOVA    
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