Путин и Тръмп проведоха едночасов разговор след мисията на Уиткоф и Къшнър

П резидентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции.

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По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.

Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час. По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.

Kremlin says Russian President Vladimir Putin spoke to US President Donald Trump by phone; the conversation was open and constructive pic.twitter.com/ifDIH2AGNi — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 8, 2026

Ушаков заяви, че двамата лидери са обменили по телефона мнения относно резултатите от посещенията на американските преговарящи Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев. По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те са обменили мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев, разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и на Къшнър.

Разговорът между двамата лидери се е фокусирал върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украйна, каза Ушаков.

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Президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. Представен е бил обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как Москва вижда перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи, каза той.

В хода на разговора Путин е отбелязал и усилията на съпругата на Тръмп - Мелания Тръмп - за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.