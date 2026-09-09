9 септември 1944 г.: Превратът, който променя България за десетилетия

Н а 9 септември 1944 г. в България е извършен държавен преврат, който променя политическия курс на страната за десетилетия. Правителството на Константин Муравиев е свалено, а на власт идва кабинет на Отечествения фронт начело с Кимон Георгиев.

Превратът се осъществява в нощта срещу 9 септември. Военни части, подкрепящи Отечествения фронт, поемат контрола над ключови обекти в София - Министерския съвет, Министерството на войната, радиото, пощите и други стратегически учреждения. Арестувани са членове на правителството, както и висши държавни и военни представители.

България между Германия и Съветския съюз

Събитията се развиват на фона на настъплението на Червената армия към Балканите и задълбочаващата се криза около съюза на България с нацистка Германия.

На 5 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България. Три дни по-късно съветските войски навлизат на българска територия.

Именно в тази обстановка през нощта срещу 9 септември военни части, подкрепящи Отечествения фронт, извършват преврата в София.

Кой идва на власт

Новото правителство е съставено от представители на Отечествения фронт - политическа коалиция, в която участват Българската работническа партия, представители на земеделското и социалдемократическото движение, както и политически дейци от „Звено“.

Кимон Георгиев поема поста министър-председател.

Събитията идват само седмица след съставянето на кабинета на Константин Муравиев. На 2 септември той сформира правителство с участието на представители на опозицията.

Кабинетът обявява курс към възстановяване на политическия плурализъм и предприема действия за прекратяване на съюза с Германия. След 9 септември тези процеси се развиват вече в условията на нов политически ред.

Арести, репресии и Народният съд

В дните и седмиците след преврата започват масови арести и репресии срещу представители на политическия, военния и обществения елит на предишния режим.

Създадени са Народните съдилища, които започват работа в края на 1944 г. и през следващата година произнасят хиляди присъди.

Периодът е белязан от тежки политически репресии и насилие, които засягат както представители на държавната власт и армията, така и общественици и граждани, определени като противници на новия режим.

България обявява война на Германия

След 9 септември България обявява война на Германия и българската армия започва военни действия срещу германските войски.

Български части участват във военните операции на Балканите до края на Втората световна война.

Началото на комунистическата власт

9 септември поставя началото на дълбока политическа трансформация в България. През следващите години Отечественият фронт постепенно премахва политическия плурализъм, а опозиционните партии са ликвидирани.

Българската комунистическа партия постепенно концентрира политическата власт и установява еднопартийно управление. Страната трайно попада в съветската сфера на политическо и икономическо влияние.

Така 9 септември 1944 г. се превръща в една от най-значимите и спорни дати в новата история на България - повратен момент, след който политическата система, държавните институции и общественият живот са преобразувани в съответствие със съветския комунистически модел.