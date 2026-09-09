Любопитно

Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

Дворецът също така подчерта, че писмото е в пълно съответствие със заявеното желание на Съсекс да останат „частни лица, докато са в Обединеното кралство“, и в съответствие със споразумението от „Срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 септември 2026, 09:45
Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“
Източник: GettyImages

П ринц Хари и Меган Маркъл реагираха остро във вторник срещу решението на краля да ги определи като „частни лица“, тъй като вместо това искат да бъдат известни като „публични личности“.

В понеделник Бъкингамският дворец публикува писмо с „указания“ от името на монарха, потвърждаващо, че двойката не се връща към задълженията си като работещи членове на кралското семейство.

Въпреки това, вместо да приемат писмото, в което се посочва, че нищо не се е променило след „Мегзит“, брифинги от източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, вчера направиха редица извънредни твърдения, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Екипът на Съсекс подсказа, че въпреки че са били уведомени едва час преди предстоящото публикуване, помощниците в Двореца не са дали на Хари достатъчно време да „изясни една или две точки“ в писмото, написано от лорд-шамберлана по нареждане на Негово Величество.

По-специално, изглежда, че семейство Съсекс са се противопоставили на изявлението, че към тях не трябва да се отношение като към членове на кралското семейство. „Накратко, тяхното положение е сходно с това на частни лица с търговски и благотворителни интереси“, се казва в писмото.

Дворецът също така подчерта, че писмото е в пълно съответствие със заявеното желание на Съсекс да останат „частни лица, докато са в Обединеното кралство“, и в съответствие със споразумението от „Срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ.

Това предизвика изумителен брифинг вчера, в който се казваше: „Разбира се, че херцогът е възразил специално срещу формулировката двойката да бъде третирана като частни лица. Ако това беше така, подобни официални насоки нямаше да бъдат необходими.

Семейство Съсекс предпочитат термина „публични личности“ и биха искали да се признае, че на лично ниво те остават членове на кралското семейство, въпреки че вече не получават публично финансиране“.

Бъкингамският дворец отказа коментар, като прецени, че писмото е достатъчно.

Но запознати източници снощи загатнаха, че това настояване да бъдат класифицирани като „публични личности“, които искат кралските им връзки да се изтъкват публично, е доказателство защо предпочитаният от Съсекс модел „полу-вътре, полу-вън“ никога не би бил устойчив съвместно с търговските им дейности.

Говорител на херцозите на Съсекс също подсказа, че са били хванати „неподготвени“ от съобщението на краля, което е било под формата на писмо от лорд Бениън до официални лица в цялата страна.

Екипът на Съсекс твърди, че съдържанието на писмото им е било споделено в 13:59 ч. Те са отговорили в 14:19 ч. „с надеждата“, че ще имат „възможност да изяснят една или две точки“. Без знанието на Двореца, Хари е бил на посещение в Tower Bridge Studios в Лондон и „не е могъл да бъде открит“ до 15:09 ч.

В 15:11 ч. са получили потвърждение, че то вече е било изпратено до медиите пет минути по-рано. Източници, близки до двойката, загатват, че моментът на изпращане на писмото е бил съобразен с предстояща среща на органа за сигурност Ravec.

Те вярват, че това може да е било опит да се повлияе на комисията дали да възстанови финансираната от данъкоплатците охрана на Хари.

Изданието обаче разбира, че подобни твърдения са неверни и писмото е било изпратено, за да внесе яснота преди натоварената програма на Съсекс. Близки до краля също смятат, че тази стъпка може да улесни личните му срещи с неговия син.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
Принц Хари Меган Маркъл Кралско семейство Бъкингамският дворец Мегзит Публични личности Частни лица Спор за статут Херцози на Съсекс Кралски задължения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Свят Преди 22 минути

Около 20 души са задържани, сред тях е и лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай

Въпросите за кърменето, които всяка бъдеща майка си задава

Въпросите за кърменето, които всяка бъдеща майка си задава

Любопитно Преди 32 минути

Добрата информация и навременната подкрепа могат да помогнат на майката да се чувства по-уверена и да намери най-подходящия за своето семейство начин на хранене

Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

България Преди 49 минути

Машинистът успял да спре влака на около 100 метра след прелеза; в колата пътували още трима младежи

Бен и Кейси Афлек

Нова тежка загуба за Бен и Кейси Афлек; почина и баща им Тимъти

Свят Преди 1 час

Семейството на актьорите Бен и Кейси Афлек преживява изключително тежък период. Само два месеца след смъртта на майка им Кристин, стана ясно, че е починал и техният баща Тимъти Афлек. Новината бе съобщена лично от Кейси Афлек по време на фестивала във Венеция

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Свят Преди 1 час

Двама цивилни загинаха, а трима бяха ранени при руска атака с дрон по международния граничен пункт „Старокозаче“ на украинско-молдовската граница. Пунктът е затворен поради нанесените щети, съобщиха украинските власти

<p>Социолог: Борисов чака своя момент, може да изненада</p>

ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов

България Преди 1 час

"Ако ГЕРБ участва, кандидатът ѝ може да остане втори или трети. Борисов обаче може да направи изненадващ ход", посочи Първан Симеонов

<p>Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София</p>

Скок на бензиностанциите: Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София

България Преди 1 час

Цените на дизеловото гориво у нас продължават да се покачват, като средната цена за страната достигна 1,86 евро за литър. В София обикновеният дизел стигна 1,93 евро на колонките, а премиум вариантите вече надхвърлят прага от 2 евро

Българин е арестуван на остров Тасос за обир на три билетни каси за фериботи

Българин е арестуван на остров Тасос за обир на три билетни каси за фериботи

България Преди 1 час

Разследващите са иззели радиостанции и пари в брой; полицията издирва втори заподозрян за серия от взломни кражби

„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати

„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати

България Преди 1 час

Служители сигнализират за неизплатени по 2000 евро, работа на 4-часови договори и институционален чадър; работодателят твърди, че се е издължил

След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

България Преди 1 час

Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

България Преди 1 час

22-годишният извършител е задържан с 2,48 промила алкохол малко след нападението; пострадалата е без опасност за живота

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Свят Преди 1 час

Новата ескалация в Близкия изток засили опасенията за доставките на суровината

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Свят Преди 2 часа

Мярката влиза в сила от 29 септември

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

Свят Преди 2 часа

КГИР твърди, че е атакувал два американски военни кораба и осем петролни танкера в Ормузкия проток

<p>САЩ с остро предупреждение към&nbsp;Иран: Всеки нов удар ще ви струва още танкери</p>

САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

Свят Преди 2 часа

Вашингтон твърди, че корабите са превозвали ирански суров петрол. Техеран съобщи за пленен американски подводен дрон

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите са пилот, лекар, помощник-лекар и две медицински сестри

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Ирена Милянкова сбъдна мечтата си, къщата за деца със специални нужди отвори врати

Edna.bg

На 9 септември почитаме родителите на Божията майка, какви са поверията

Edna.bg

Ще успее ли ЦСКА да подари на Янев трофей? Или Левски ще вдигне още една купа - коментирай на живо

Gong.bg

Лионел Меси купува испански клуб

Gong.bg

Кабинетът създава ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

Nova.bg

Кибератаки, саботаж и дезинформация: Доклад на Конгреса на САЩ описва руски хибридни заплахи срещу България

Nova.bg