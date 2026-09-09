Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

П ринц Хари и Меган Маркъл реагираха остро във вторник срещу решението на краля да ги определи като „частни лица“, тъй като вместо това искат да бъдат известни като „публични личности“.

В понеделник Бъкингамският дворец публикува писмо с „указания“ от името на монарха, потвърждаващо, че двойката не се връща към задълженията си като работещи членове на кралското семейство.

Въпреки това, вместо да приемат писмото, в което се посочва, че нищо не се е променило след „Мегзит“, брифинги от източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, вчера направиха редица извънредни твърдения, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Екипът на Съсекс подсказа, че въпреки че са били уведомени едва час преди предстоящото публикуване, помощниците в Двореца не са дали на Хари достатъчно време да „изясни една или две точки“ в писмото, написано от лорд-шамберлана по нареждане на Негово Величество.

По-специално, изглежда, че семейство Съсекс са се противопоставили на изявлението, че към тях не трябва да се отношение като към членове на кралското семейство. „Накратко, тяхното положение е сходно с това на частни лица с търговски и благотворителни интереси“, се казва в писмото.

Дворецът също така подчерта, че писмото е в пълно съответствие със заявеното желание на Съсекс да останат „частни лица, докато са в Обединеното кралство“, и в съответствие със споразумението от „Срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ.

Това предизвика изумителен брифинг вчера, в който се казваше: „Разбира се, че херцогът е възразил специално срещу формулировката двойката да бъде третирана като частни лица. Ако това беше така, подобни официални насоки нямаше да бъдат необходими.

Семейство Съсекс предпочитат термина „публични личности“ и биха искали да се признае, че на лично ниво те остават членове на кралското семейство, въпреки че вече не получават публично финансиране“.

Бъкингамският дворец отказа коментар, като прецени, че писмото е достатъчно.

Но запознати източници снощи загатнаха, че това настояване да бъдат класифицирани като „публични личности“, които искат кралските им връзки да се изтъкват публично, е доказателство защо предпочитаният от Съсекс модел „полу-вътре, полу-вън“ никога не би бил устойчив съвместно с търговските им дейности.

Говорител на херцозите на Съсекс също подсказа, че са били хванати „неподготвени“ от съобщението на краля, което е било под формата на писмо от лорд Бениън до официални лица в цялата страна.

Екипът на Съсекс твърди, че съдържанието на писмото им е било споделено в 13:59 ч. Те са отговорили в 14:19 ч. „с надеждата“, че ще имат „възможност да изяснят една или две точки“. Без знанието на Двореца, Хари е бил на посещение в Tower Bridge Studios в Лондон и „не е могъл да бъде открит“ до 15:09 ч.

В 15:11 ч. са получили потвърждение, че то вече е било изпратено до медиите пет минути по-рано. Източници, близки до двойката, загатват, че моментът на изпращане на писмото е бил съобразен с предстояща среща на органа за сигурност Ravec.

Те вярват, че това може да е било опит да се повлияе на комисията дали да възстанови финансираната от данъкоплатците охрана на Хари.

Изданието обаче разбира, че подобни твърдения са неверни и писмото е било изпратено, за да внесе яснота преди натоварената програма на Съсекс. Близки до краля също смятат, че тази стъпка може да улесни личните му срещи с неговия син.