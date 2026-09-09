Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

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С амо четири месеца шофьорски стаж има 18-годишната жена, която предизвика катастрофата с влак на неохраняем железопътен прелез край исперихското село Тодорово. Автомобилът ѝ внезапно излязъл пред преминаващата композиция и се ударил в задната част на влака.

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

Подробности за инцидента разказа началникът на Регионален център - Русе към НКЖИ Емил Борисов в ефира на NOVA.

Влакът не е успял да спре преди прелеза

Композицията се движила по направлението Силистра - Исперих - Самуил. Преди инцидента влакът спрял на спирка Тодорово, която се намира на около 1200 метра от прелеза.

„Машината не могла да развие максимално разрешената скорост от 65 километра в час“, обясни Борисов.

По думите му автомобилът внезапно излязъл пред локомотива и ударът бил неизбежен. Машинистът обаче задействал спирачките и успял да спре влака на около 100 метра след прелеза.

В автомобила с 18-годишната шофьорка пътували още трима души на възраст между 15 и 19 години. Всички са били прегледани в болницата в Исперих. Няма сериозно пострадали, както и ранени сред пътниците във влака.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьорката и машиниста са отрицателни.

Как работи сигнализацията на прелеза

Прелезът е неохраняем, но е оборудван с автоматична прелезна сигнализация.

Според Борисов мигащата бяла светлина показва, че устройството е изправно. При приближаваща композиция червените мигащи светлини и звуковият сигнал предупреждават водачите.

„Ако не светят светофарите пред прелеза, задължително трябва да се изпълни спиране пред знака СТОП“, подчерта експертът.

Той коментира и въпроса дали поставянето на бариери би предотвратило подобни инциденти. По думите му това не гарантира автоматично по-голяма сигурност.

„Шофьорите заобикалят бариерите и рискът да премине кола при спуснати съоръжения не е по-малък, отколкото при такъв прелез“, посочи Борисов.

Силна музика след удара

Експертът разкри и детайл от мястото на катастрофата.

„Дълго време след инцидента от катастрофиралата кола се е чувала силна музика“, разказа той.

Борисов уточни, че не може да твърди дали музиката е била пусната силно и преди произшествието. Ако това е било така обаче, тя би могла да попречи на водача да възприеме звуковия сигнал на прелеза.

Само пет прелеза без бариера

По Девета железопътна линия Русе - Каспичан има общо 46 прелеза, като само пет от тях са без бариера.

Статистиката показва, че през 2024 г. на железопътни прелези са станали 27 произшествия, при които са загинали шестима души, а 10 са били ранени.

През 2025 г. инцидентите са били 15, с петима загинали и деветима ранени.

От началото на настоящата година досега са регистрирани осем произшествия на жп прелези, като при тях има един ранен.