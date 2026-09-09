България

ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов

"Ако ГЕРБ участва, кандидатът ѝ може да остане втори или трети. Борисов обаче може да направи изненадващ ход", посочи Първан Симеонов

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 09:50
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З а първи път ГЕРБ няма да участва със собствен кандидат в президентските избори. Решението поставя партията и лидера ѝ Бойко Борисов в нова политическа ситуация, смята социологът Първан Симеонов.

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

„Ако участват, могат да се окажат много надолу. Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант“, коментира Симеонов в ефира на „Здравей, България“.

  • Рискът за ГЕРБ

По думите му при издигане на собствен кандидат ГЕРБ е била изправена пред реалния риск той да остане втори или дори трети.

Симеонов посочи, че през последните месеци са правени различни социологически проучвания с потенциални кандидати и възможни сценарии за балотаж. Според него отказът от участие е опит потенциалните щети за партията да бъдат сведени до минимум.

„Третата опция беше да издигне кандидат, за да участва в състезанието, но всъщност да минимизира щетата“, обясни социологът.

  • Нова политическа конфигурация

Според Симеонов решението на ГЕРБ поставя началото на нова политическа ситуация. На терена се очертават два големи центъра – „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

В тази конфигурация ГЕРБ запазва възможността да се позиционира между двата блока и да изчака развитието на политическата ситуация.

„ГЕРБ е в привилегирована позиция донякъде – да превключва между двете и да очаква евентуалната, в годините, нормална стандартна ерозия на управлението. Да направи така, че двата блока да се уравновесят и ГЕРБ да бъде балансьор“, коментира Симеонов.

  • Борисов може да изненада

Социологът не изключи обаче лидерът на ГЕРБ да направи изненадващ ход до края на кампанията.

„ГЕРБ винаги са правили изненадващи ходове. Борисов винаги е имал някакви козове. Струва ни се, че този път няма, но нека не избързваме“, предупреди Симеонов.

По думите му засега Борисов разполага с няколко основни послания, с които обяснява решението на партията.

Едното е свързано с честността на изборите и ролята на машинното гласуване и МВР. Второто е насочено към ПП-ДБ, а третото – към твърдението на лидера на ГЕРБ, че нито една от политическите сили няма да издигне чисто партиен кандидат.

Симеонов обаче смята, че тези послания не успяват да променят съществено политическата ситуация.

„Борисов прави правилното нещо. Той обикаля страната, подновява актива, заздравява, надъхва младите си хора и чака своя момент“, каза социологът.

  • Как ще гласуват избирателите на ГЕРБ

Труден за прогнозиране остава и въпросът накъде ще се насочат избирателите на ГЕРБ при евентуален балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Симеонов се позова на проведени през последните месеци социологически проучвания. По думите му при подобен сценарий около две трети от избирателите на ГЕРБ се разколебават.

„Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, назад във времето винаги сме виждали, че около две трети от електората на ГЕРБ се разколебават и казват – или няма да гласувам, или не подкрепям никого, или не знам“, твърди Симеонов.

Останалата една трета според него се разделя между двамата кандидати, но с преимущество за Гюров.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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