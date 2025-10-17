Свят

Това беше, продължила почти два часа и половина, интервенция на президента Владимир Путин – опит в последния момент да спре всички тези опасни приказки за потенциално променящи играта американски оръжейни доставки за Украйна

17 октомври 2025, 09:50
CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук" за Украйна
В дипломацията моментът е всичко и изглежда, че Кремъл е избрал момента за най-новия си, продължителен телефонен разговор с Белия дом – осмият през последните осем месеца – до съвършенство, пише в коментар по темата на Си Ен Ен (CNN).

Докато американският президент Доналд Тръмп се готви да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски във Вашингтон и публично претегля рисковете от доставката на Киев на крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег, руски официални лица описаха разговора, който те инициираха, като „позитивен и продуктивен“ и „проведен в атмосфера на доверие“.

Всъщност,

това беше продължила почти два часа и половина интервенция на президента Владимир Путин – опит в последния момент да спре всички тези опасни приказки за потенциално променящи играта американски оръжейни доставки за Украйна.

Ракетите „Томахоук“ – които имат обсег да поразяват големи руски градове като Москва и Санкт Петербург – няма да имат съществено въздействие на бойното поле, подчерта Путин по време на разговора с Тръмп. Те просто биха навредили на отношенията между САЩ и Русия, добавил той, знаейки, че Тръмп цени точно отношенията толкова много.

Според един съветник от Кремъл, Путин също похвалил Тръмп като миротворец в Близкия изток и извън него.

Икономически сделки отново бяха предлагани, и – което е от решаващо значение – имаше споразумение за втора президентска среща на върха лице в лице, този път в Будапеща, Унгария, където прекратяването на войната в Украйна отново може да бъде обсъдено, ако не и договорено.

Това неминуемо ще предизвика сравнения с провалената среща на върха в Аляска само преди няколко месеца, когато Тръмп организира посрещане на червен килим за Путин, но не постигна осезаеми резултати в стремежа си към мирно споразумение за Украйна.

Но сега, окрилен от постиженията си в посредничеството за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на израелски заложници, Тръмп предположи, че успехът му в Близкия изток, въпреки всички препятствия, ще помогне за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Как точно, остава неясно.

Кремъл не е предложил никакви признаци, че е готов да направи компромис.

Въпреки нарастващите жертви на бойното поле и засилващите се украински атаки с дронове срещу енергийната си инфраструктура, причиняващи недостиг на гориво в цялата страна, Русия последователно е изключвала прекратяване на войната в Украйна, докато не постигне своите максималистични цели.

Те включват придобиване на контрол над обширни части от анексирана украинска територия, която все още не е завладяна, и налагане на строги военни и външнополитически ограничения върху следвоенна Украйна, което по същество би подчинило Киев на волята на Москва.

Нищо в последния телефонен разговор между Тръмп и Путин не показваше, че нещо от това се е променило.

Но през последните девет месеца на тази втора администрация на Тръмп,

Кремъл също научи, че предлагането на лично ангажиране и даването на възможност за краткосрочна победа може да бъде също толкова ефективно, колкото и всеки болезнен компромис.

Украински официални лица, събиращи се във Вашингтон, казват, че именно обсъждането на ракетите „Томахоук“ е принудило Путин да се върне към диалога.

Това може да е вярно. Но изчислението тук в Москва е, че само перспективата за напредък в мирните преговори може да е достатъчна, за да примами Тръмп, гладен за сделка, да изостави военните си заплахи.

Източник: CNN    
