Нова тежка загуба за Бен и Кейси Афлек; почина и баща им Тимъти

П о-малкият брат на Бен Афлек, Кейси, разкри, че баща им Тимъти Афлек е починал. Загубата идва в същата година, в която тяхната майка загуби битката с рак на панкреаса.

Кейси сподели тъжната вест по време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция, където представи предстоящия си проект „Company“, на който е съавтор и режисьор, пише HELLO!

След тежка диагноза: Почина майката на Бен и Кейси Афлек

„Лентата е посветена на моите родители, защото тази година загубих и майка си, и баща си, а те бяха изключително важни за мен“, обясни той. „Много исках да им покажа този филм, но за съжаление не успях. Мисля, че щеше да им хареса.“ Все още не се посочват точната дата и причината за смъртта на Тимъти.

Ben Affleck's father dies just months after his mother's tragic death https://t.co/mU93JImgQX — HELLO! (@hellomag) September 8, 2026

В памет на родителите

Трагичната вест идва само два месеца след като семейство Афлек съобщи за загубата на майка си Кристин Афлек, която почина на 2 юни на 83-годишна възраст.

Кристин и Тимъти се сдобиват със синовете си Бен и Кейси съответно през 1972 г. и 1975 г., преди да се разведат през 1984 г. След развода майката остава в Масачузетс с момчетата, а бащата се премества в Калифорния.

Бившите съпрузи са имали коренно различен произход и начин на живот, за което Бен разказа пред The Hollywood Reporter през 2012 г.

„Майка ми беше преподавател в държавно училище. Завърши Харвард, след което взе и магистратура там. Баща ми водеше по-скоро обикновен, работнически живот. Не е ходил в колеж. Работил е като автомеханик, барман и чистач в Харвард“, сподели тогава актьорът.

Casey Affleck confirms that BOTH his parents died this year https://t.co/L0aXbWdEev pic.twitter.com/mBAu29VePb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2026

Пътят на Тимъти към трезвеността

След преместването си в Калифорния Тимъти започва работа в център за рехабилитация на хора с зависимости, където консултира пациенти и подготвя документи за финансиране на програми.

Бен неведнъж е говорил откровено за връзката с баща си и за дългата му битка с алкохолизма. Пред списание People той сподели, че най-важният урок от живота на баща му е бил начинът, по който е успял коренно да го промени към по-добро, преодолявайки порока.

„Изпитвам огромно уважение към усилията, които това изисква, и към постигнатия резултат“, казва Бен. „Част от това да съзрееш е да осъзнаеш, че родителите ти са просто хора. Те не са перфектни, а просто са правили най-доброто, на което са били способни. Като деца често очакваме съвършенство от тях. Научих се да гледам на нещата, които бих искал да бяха различни в детството ми, и да си казвам, че те са направили всичко по силите си. Борили са се със собствените си проблеми и детски травми. Целта е да се опитаме да прекъснем тези болезнени модели.“, казва още той.

Ben and Casey Affleck's dad, Tim, died earlier this year https://t.co/ZkLv4LWkye pic.twitter.com/KL5pEYnFTk — California Post (@californiapost) September 8, 2026

Горд баща

Тимъти, който в миналото е имал амбиции като драматург, сподели в интервю за Grazia през 2018 г. своето виждане за тъмната страна на Холивуд, с която са се сблъскали синовете му.

„Светът на киното оказа влияние и върху двамата“, каза тогава той. „Холивуд може да бъде доста сурово и отровно място. Мисля, че това беше един от основните фактори за проблемите на Бен с чашката. В тази среда си принуден да изградиш фасада, от която после трудно се отърсваш, когато се прибереш у дома при семейството си. Това засяга целия ти живот и е една от най-големите опасности в индустрията.“

Той обаче допълни, че синовете му са изключително трудолюбиви и притежават голяма емпатия.

„Те не забравят откъде са тръгнали. Изключително добри и щедри са – това са качествата, които ценя най-много у тях“, завърши Тимъти.