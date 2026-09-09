Четири кучета нахапаха 7-годишно дете във Враца, то е с разкъсни рани по цялото тяло

7-годишно дете е било нападнато и нахапано от четири кучета във Враца. То е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление във Враца от Центъра за спешна медицинска помощ около 13:50 часа на 8 септември.

След проведено издирване полицаите установили, че детето е било нападнато от четири кучета в местността „Мало Краище“.

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Животните са собственост на мъж от Враца.

По данни на МВР всички кучета са чипирани и имат паспорти.

Собственикът им е установен и разпитан. По случая е образувано досъдебно производство.