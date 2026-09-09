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Скок на бензиностанциите: Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София

Цените на дизеловото гориво у нас продължават да се покачват, като средната цена за страната достигна 1,86 евро за литър. В София обикновеният дизел стигна 1,93 евро на колонките, а премиум вариантите вече надхвърлят прага от 2 евро

9 септември 2026, 09:44
Скок на бензиностанциите: Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София
Източник: iStock

С редната цена на дизеловото гориво в България продължава да се повишава и към днешна дата достига 1,86 евро за литър. На колонките на най-големите вериги в София цената за литър нафта в сряда сутрин е 1,93 евро. Цената на дизел+ надхвърля 2 евро за литър.

Според данните на платформата Fuelo.net спрямо вторник, дизелът е поскъпнал с 1 евроцент на литър, което го поставя сред горивата с най-осезаемо движение на цените. Средната цена на бензин А95 е 1,61 евро за литър, без промяна спрямо предходния ден, сочат данните на платформата. На колонките на големите вериги бензиностанции обаче цената е по-висока.

Средната цена в София на най-масовия бензин е 1,60 евро, 1,85 е средната за обикновения дизел, 0,67 евро за пропан бутан и 1,42 евро за метан. 

За последните седем дни разликата в цената за дизела е между 15 и 17 евроцента нагоре.

Източник: БГНЕС    
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