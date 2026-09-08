Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

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З аписващото устройство за данните от полета и записващото устройство за гласовете в пилотската кабина на товарния самолет на Amazon Prime Air, който излезе от пистата и се разби при кацане в Маями в неделя, вече са намерени. В същото време се появяват нови подробности около трагичния инцидент, пише Sky News.

Самолетът е изпълнил полет от Синсинати до Маями, а след това до Сан Хуан, Пуерто Рико. На връщане към Маями, около 14:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), машината е преминала отвъд границите на пистата, пробила е оградата на летището и се е блъснала в преминаващи автомобили.

Amazon Plane Crash: NTSB Finds Black Boxes And Says Jet Struck Cleaning Crew Vanhttps://t.co/jX1UskHlb0 pic.twitter.com/btMTdh6uGl — Forbes (@Forbes) September 8, 2026

Освен петимата загинали, трима души са с тежки наранявания, а други двама са транспортирани в болница с по-леки травми, съобщиха властите.

Товарният самолет е връхлетял върху две превозни средства - микробус „Форд“, превозващ седем служители на фирма за почистване, и всъдеход „Тойота“, ударен извън пределите на летището, съобщи Дженифър Хоменди, председател на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

Всички загинали са се намирали в превозните средства.

Хоменди посети мястото на инцидента и го описа като „пълно опустошение“. Тя не уточни колко души са пътували в съборения всъдеход, нито къде точно са открити телата на жертвите.

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Двамата пилоти на борда са оцелели, но все още предстои да бъдат разпитани, съобщи председателят на NTSB на пресконференция.

По думите ѝ сред отломките са намерени задействани въздушни възглавници, части от автомобилите, парчета от самолета и от летищното оборудване, както и разпилени парчета от оградата. Микробусът с работниците е бил буквално „разкъсан“ от сблъсъка. Превозното средство е било собственост на фирмата за авиопочистване Professional Ocean Service Corp.

От NTSB съобщиха, че очакват да разкрият повече подробности, включително и точните данни за скоростта на самолета, потвърдени от полетната записваща кутия.

Федералните следователи изясняват дали самолетът не е кацнал твърде късно, за да спре безопасно. Видеокадри показват, че Boeing 767 продължава да се носи във въздуха над пистата, преди да осъществи контакт със земята.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Авиационни експерти посочват, че разследващите ще се опитат да установят с точност къде е докоснал пистата, дали е бил извън стандартната зона за кацане и защо пилотите не са предприели процедура по прекратяване на кацането и втори кръг. Ще бъдат изследвани спирачните системи, метеорологичните условия, силата на вятъра и цялостното техническо състояние на машината.

Катастрофата, която изпрати гъст черен дим в небето, е заклещила пилотите в кабината, както и част от пътниците в превозните средства, съобщи началникът на пожарно-спасителната служба в Маями-Дейд, Рей Джадала. Спасителните екипи е трябвало да освобождават затиснат човек изпод един от автомобилите.

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Обичайната зона за докосване на пистата е в рамките на първите 914 метра, обясняват специалистите. Ако самолетът подмине този участък, пилотите са длъжни да се издигнат отново за втори опит, коментира експертът по авиационна безопасност Стив Аройо.

Мери Шиаво, пилот и бивш главен инспектор в Министерството на транспорта на САЩ, заяви, че разпространените видеоклипове показват как машината се носи над пистата прекалено дълго, без да повдигне носа си, за да подготви основния колесник за докосване. Според нея евентуален попътен вятър също може да е допринесъл за удължаването на полета над пистата.

От международното летище в Маями съобщиха, че две от пистите са останали затворени, което е довело до отмяната на 160 полета и закъснението на повече от 300 други.

В официално изявление от Amazon заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи.