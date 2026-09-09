Свят

„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

Товарен самолет на Amazon излезе от пистата в Маями, заби се в превозни средства и причини смъртта на петима души. Един от пилотите оцеля с леки наранявания и първите му думи след трагедията бяха, че кариерата му е приключила

Стела Христова Стела Христова

9 септември 2026, 11:37
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М игове след като товарен самолет на Amazon прелетя над пистата в Маями и се блъсна в множество превозни средства, убивайки петима души и ранявайки още петима в неделя, един от пилотите възкликна, че кариерата му е приключила, докато беше видимо разстроен край горящите останки, пише The New York Post.

Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Двамата пилоти, идентифицирани във вторник като 37-годишния Фелипе Силва Молина и 55-годишния Джоузеф Карол, са се отървали от катастрофата с леки наранявания. В същото време петима души в две превозни средства, ударени от самолета, са загинали, според председателя на NTSB Дженифър Хоменди и CBS.

Един от пилотите взел назаем телефон от служител на международното летище в Маями, за да се обади на съпругата си и да ѝ каже, че е добре.

"Той трепереше и беше леко ранен в челото и ръката", каза пред CBS Ейбрахам Алтамар, който работил в близка сграда на летището, когато станал свидетел на катастрофата.

"Попитах го: "Хей, искаш ли да се обадя на 911?". Той отговори: "Не, вече им се обадихме."

Алтамар дал телефона си на пилота, за да се свърже със съпругата си, на която казал, че е невредим.

"Просто кажете на майка ми, че претърпях инцидент, но вече съм извън самолета и съм добре", казал пилотът по телефона, според служителя на летището.

Въпреки самообладанието си, той бил видимо разстроен и според съобщенията казал на жена си: "Кариерата ми приключи", сподели Алтамар.

Служителят добави, че катастрофата е била "сюрреалистична" и "страшна" за наблюдение.

Към момента не е напълно ясно на кой от двамата пилоти, Карол или Силва Молина, е помагал Алтамар. Според профилите им в LinkedIn, Карол работи като капитан в 21 Air, докато Силва Молина е първи офицер.

Федералните разследващи, които работят по фаталната катастрофа с товарния самолет на Amazon, се фокусират върху това дали машината е кацнала твърде късно, за да спре безопасно на пистата.

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

Хоменди нарече трагедията, която е разкъсала микробус с седем души вътре, "абсолютно опустошение".

"Бих го описала с една дума като опустошително", каза тя пред репортери на пресконференция. "Абсолютно опустошение."

Сблъсъкът е станал малко преди 14:00 часа в неделя, когато полет 7598 на Prime Air – Boeing 767, управляван от 21 Air – е кацал в Маями от Пуерто Рико и е излязъл от пистата, преди да се блъсне в няколко превозни средства и да се възпламени, съобщиха официални лица.

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Кадри от ужасяващия инцидент показват как огромният самолет се е наклонил настрани, докато са бушували пламъци и огромни стълбове черен дим са изпълнили небето пред очите на ужасени минувачи.

Редактор: Стела Христова
самолетна катастрофа Маями Amazon товарен самолет жертви разследване пилоти Boeing 767 NTSB
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