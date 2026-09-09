„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

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М игове след като товарен самолет на Amazon прелетя над пистата в Маями и се блъсна в множество превозни средства, убивайки петима души и ранявайки още петима в неделя, един от пилотите възкликна, че кариерата му е приключила, докато беше видимо разстроен край горящите останки, пише The New York Post.

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Двамата пилоти, идентифицирани във вторник като 37-годишния Фелипе Силва Молина и 55-годишния Джоузеф Карол, са се отървали от катастрофата с леки наранявания. В същото време петима души в две превозни средства, ударени от самолета, са загинали, според председателя на NTSB Дженифър Хоменди и CBS.

Един от пилотите взел назаем телефон от служител на международното летище в Маями, за да се обади на съпругата си и да ѝ каже, че е добре.

Distressed pilot of deadly Amazon cargo jet wreck reportedly exclaimed ‘My career is over’ moments after crash

Source: New York Post. He should be criminally charged for manslaughter. https://t.co/nCLCaVuBRc — Air Doc (@AirDoc329443) September 9, 2026

"Той трепереше и беше леко ранен в челото и ръката", каза пред CBS Ейбрахам Алтамар, който работил в близка сграда на летището, когато станал свидетел на катастрофата.

"Попитах го: "Хей, искаш ли да се обадя на 911?". Той отговори: "Не, вече им се обадихме."

Алтамар дал телефона си на пилота, за да се свърже със съпругата си, на която казал, че е невредим.

"Просто кажете на майка ми, че претърпях инцидент, но вече съм извън самолета и съм добре", казал пилотът по телефона, според служителя на летището.

Въпреки самообладанието си, той бил видимо разстроен и според съобщенията казал на жена си: "Кариерата ми приключи", сподели Алтамар.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Служителят добави, че катастрофата е била "сюрреалистична" и "страшна" за наблюдение.

Към момента не е напълно ясно на кой от двамата пилоти, Карол или Силва Молина, е помагал Алтамар. Според профилите им в LinkedIn, Карол работи като капитан в 21 Air, докато Силва Молина е първи офицер.

Федералните разследващи, които работят по фаталната катастрофа с товарния самолет на Amazon, се фокусират върху това дали машината е кацнала твърде късно, за да спре безопасно на пистата.

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Хоменди нарече трагедията, която е разкъсала микробус с седем души вътре, "абсолютно опустошение".

"Бих го описала с една дума като опустошително", каза тя пред репортери на пресконференция. "Абсолютно опустошение."

Сблъсъкът е станал малко преди 14:00 часа в неделя, когато полет 7598 на Prime Air – Boeing 767, управляван от 21 Air – е кацал в Маями от Пуерто Рико и е излязъл от пистата, преди да се блъсне в няколко превозни средства и да се възпламени, съобщиха официални лица.

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Кадри от ужасяващия инцидент показват как огромният самолет се е наклонил настрани, докато са бушували пламъци и огромни стълбове черен дим са изпълнили небето пред очите на ужасени минувачи.