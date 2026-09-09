Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

С блъсъци между протестиращи и полицията белязаха началото на новата парламентарна сесия в Албания. Демонстранти блокираха движението около парламента, хвърляха яйца и домати по автомобилите на депутати и влязоха в конфликт с полицейските служители.
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Протестът се проведе ден след като беше отбелязан 100-ият ден от началото на демонстрациите. Според албански медии около 20 участници са били отведени от полицията. Сред тях е лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай.
- „Вие не представлявате народа“
Демонстрантите блокираха района около парламента и скандираха лозунги срещу управляващите и опозицията.
Сред възгласите бяха „Вие не представлявате народа“, „Рама в затвора“, „Бериша в затвора“ и „Неграмотни депутати“.
Полицията се намеси, за да осигури достъпа на депутатите до сградата на парламента. Напрежението обаче ескалира и се стигна до физически сблъсъци между протестиращи и служители на реда.
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- Опозицията напусна залата
На фона на протестите депутатите от опозицията напуснаха пленарната зала и не участваха в последвалите гласувания.
С 79 гласа „за“ Епис Куши беше избрана за заместник-председател на парламента.
Със същия брой гласове Клодиана Спахиу беше одобрена за министър на здравеопазването и социалните грижи.
Спахиу поема поста след оставката на досегашния министър Евис Сала. Преди това тя е била заместник-председател на парламента, а нейното място е поето от Епис Куши.
- Призив за работа въпреки напрежението
Председателят на парламента Нико Пелеши откри новата сесия и призова законодателният орган да продължи работата си в интерес на гражданите и страната.
Той подчерта необходимостта от отчетност, отговорност и конкретни резултати на фона на продължаващото политическо напрежение.