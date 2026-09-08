Свят

Скандал затвори Айфеловата кула, служителите излязоха на протест

Причината - около 100 членове на хиндуистка религиозна група поискали жените служители да бъдат отстранени от маршрута им

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 08:53
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А йфеловата кула затвори за посетители в понеделник заради стачка на служители, предизвикана от решение да бъдат отстранени жени от персонала по време на посещение на хиндуистка религиозна група, съобщи ДПА, позовавайки се на френския вестник „Паризиен“.

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На официалния сайт на Айфеловата кула затварянето беше обяснено с „оперативни причини“. Според служители, цитирани от „Паризиен“, обаче стачката е свързана със случай от събота.

Тогава около 100 членове на хиндуистка религиозна група посетили Айфеловата кула. По тяхно искане жените служители били изтеглени от третия етаж, а групата била придружавана единствено от мъже от персонала.

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Случаят предизвика остри реакции във френската столица.

Парижкият кмет Еманюел Грегоар изрази подкрепата си за протестиращите служители и заяви, че ще започне разследване.

„Равенството между жените и мъжете никога няма да свършва в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да било другаде в този град. То трябва да важи навсякъде, за всекиго“, каза социалистът.

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Остра реакция последва и от Валери Пекрес, консервативния президент на региона Ил дьо Франс.

Тя заяви, че е „шокирана“, че по време на организирано посещение на Айфеловата кула „хиндуистка делегация, включително религиозни фигури, е поискала жените служители да бъдат държани настрана от маршрута им“.

Компанията, която управлява Айфеловата кула, е признала, че е взела погрешно решение, съобщава „Паризиен“.

Засега не е ясно кога емблематичната парижка забележителност ще бъде отворена отново за посетители.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петър Къдрев    
Айфеловата кула Стачка Париж Дискриминация Равенство между половете Протест Права на жените Хиндуистка група Еманюел Грегоар Разследване
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