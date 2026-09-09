Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Д вама цивилни загинаха при руска атака с дрон по граничен пункт на украинската граница с Молдова, съобщи областният управител.

„Тази нощ вражески дронове атакуваха международния пътен граничен пункт „Старокозаче“ на границата с Молдова“, написа в социалните мрежи областният управител на Одеска област Олег Кипер.

„За съжаление, има жертви сред цивилните, които са се намирали в близост до пункта: по предварителни данни двама души са загинали, а трима са ранени“, добави той, цитиран от АФП.

Снимка, публикувана от Кипер, показва изоставен граничен пункт, осеян с отломки.

Атаката доведе до затварянето на пункта, който се намира на около 500 километра южно от Киев, съобщи Държавната гранична служба на Украйна.