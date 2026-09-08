Простреляха в лицето протестиращ срещу „Алтернатива за Германия“ в град Хале

25-годишен демонстрант бе прострелян в лицето с предполагаемо пневматично оръжие по време на протестен марш в източния германски град Хале, пише Ground.news.
По информация на изданието, инцидентът е възникнал в понеделник вечерта по време на демонстрация, организирана от групата "Федерация на организациите за класова борба'' в отговор на убедителната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия'' (АзГ) на местните избори в провинция Саксония-Анхалт.
Anti-AfD-Demonstranten mit Luftdruckwaffen beschossen – 25-Jähriger im Gesicht verletzt https://t.co/AT60mkiwsV pic.twitter.com/9krQeROlJ7— WELT (@welt) September 8, 2026
Според полицията, по време на заключителния митинг на площад "Август Бебел'' спрямо участниците внезапно е открит обстрел от неизвестно лице, намиращо се в съседна жилищна сграда. Нападателят е използвал пневматична пушка или еърсофт оръжие, изстрелващо пластмасови съчми.
Раненият 25-годишен мъж е получил леки наранявания и му е оказана незабавна медицинска помощ на място от пристигналите екипи, без да се налага хоспитализация. В протестната проява в Хале са участвали около 850 души. Държавната служба за сигурност на Германия вече е поела случая и извършва официално разследване.