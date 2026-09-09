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Въпросите за кърменето, които всяка бъдеща майка си задава

Добрата информация и навременната подкрепа могат да помогнат на майката да се чувства по-уверена и да намери най-подходящия за своето семейство начин на хранене

9 септември 2026, 10:25
Въпросите за кърменето, които всяка бъдеща майка си задава
Източник: iStock

„Ще имам ли достатъчно мляко?“, „Кога ще дойде кърмата?“, „Как ще разбера, че бебето се храни добре?“. Това са едни от най-честите въпроси, които бъдещите майки си задават още по време на бременността.

  • Кога всъщност идва кърмата?

Млякото е налице още от самото начало, но през първите дни то не изглежда така, както много майки си представят „кърмата“.

Първата храна на новороденото е коластрата - гъста, концентрирана и богата на ценни вещества. Тя се произвежда в малки количества, но това е напълно нормално. Стомахчето на новороденото е много малко и не се нуждае от големи количества храна.

Обикновено между втория и петия ден след раждането количеството мляко започва да се увеличава значително.

Източник: iStock
  • Как да разбера дали бебето получава достатъчно мляко?

Това е един от най-големите страхове на майките. А честото сучене само по себе си не е знак, че бебето не се е нахранило.

Новородените могат да сучат често и продължително, особено през първите седмици. Това е нормална част от установяването на лактацията.

По-надеждни ориентири са мокрите памперси, изхожданията и наддаването на тегло. Педиатърът също може да проследи развитието на бебето и да прецени дали то се храни добре.

  • Защо бебето иска да суче толкова често?

Производството на кърма до голяма степен работи на принципа „търсене-предлагане“.

Колкото по-често и ефективно бебето суче, толкова по-силен е сигналът към организма да произвежда мляко. Затова честото поставяне на гърда през първите седмици е напълно нормално.

Опитите за ограничаване на кърменията от страх, че бебето ще „изтощи“ гърдите, могат да имат обратен ефект.

  • Ами ако кърменето е болезнено?

Леката чувствителност на гърдите и зърната през първите дни е възможна. Силната или продължителна болка обаче не трябва да се приема като нещо, което майката просто трябва да изтърпи.

Напукани, разранени или кървящи зърна често са знак, че бебето не се захваща добре за гърдата. Промяната на позицията и начина на захващане може да намали дискомфорта и да направи кърменето по-комфортно.

Ако болката продължава, добре е да се потърси помощ още в началото.

  • А ако не се получи от първия път?

Кърменето е умение, което се учи – както от майката, така и от бебето. Понякога всичко се случва лесно, а друг път са нужни повече време, практика и подкрепа.

Важно е да знаем, че няма само един правилен начин. Храненето може да бъде изцяло с кърма, комбинирано или с адаптирано мляко. Важното е решението да бъде информирано и съобразено с нуждите на майката и бебето.

И ако има трудности, майката не трябва да остава сама с усещането, че „не се справя“. Навременната подкрепа може да промени много – както за увереността на майката, така и за спокойствието в първите седмици.

  • Кърменето не е изпит

Може би най-важното, което всяка бъдеща майка трябва да знае, е, че не е необходимо всичко да се получи перфектно още от първия ден.

В началото е нормално да има въпроси, несигурност и моменти, в които не знаеш дали правиш всичко правилно. Добрата информация и навременната подкрепа могат да помогнат на майката да се чувства по-уверена и да намери най-подходящия за своето семейство начин на хранене.

Ако имате въпроси за кърменето или просто искате да сте по-подготвени за първите дни с бебето, ще можете да получите отговори и лично от специалисти по време на безплатното събитие за бременни и родители на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо.

То ще се проведе на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив.

Посетителите ще могат да се включат и в томбола с атрактивни награди!

Източник: iStock

Пълната програма ще откриете ТУК.

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече

Източник: Ох, на мама    
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