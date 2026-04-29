Р уският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор със американския си колега Доналд Тръмп.

Путин предложи прекратяване на огъня в Украйна на 9 май – датата, на която Русия отбелязва победата на Съветския съюз над Нацистка Германия във Втората световна война, съобщи Кремъл.

В телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, Путин е заявил, че е готов „да обяви прекратяване на огъня за времето на честванията на Деня на победата“, поясни дипломатическият съветник Юрий Ушаков пред журналисти. Разговорът е продължил повече от 90 минути и е бил „откровен и делови“.

Путин и Тръмп разговаряха над два часа

„Тръмп активно подкрепи тази инициатива, отбелязвайки, че празникът символизира нашата обща победа. По искане на Тръмп, Владимир Путин описа текущата ситуация по линията на съприкосновение, където нашите войски държат стратегическата инициатива и изтласкват позициите на противника. И Путин, и Тръмп са изразили по същество сходни оценки за поведението на киевския режим, ръководен от Зеленски“, каза Ушаков.

Освен това двамата лидери са говорил и за конфликта в Близкия изток.

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

„Президентите обърнаха специално внимание на ситуацията с Иран и в Персийския залив“, заяви Ушаков, цитиран от АФП.

„Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно, тъй като това би дало шанс на преговорите и като цяло би помогнало за стабилизиране на ситуацията“, добави Ушаков.