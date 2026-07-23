Китай започна двудневни учения в Тайванския проток

К итай започна двудневни учения с бойни стрелби в Тайванския проток, край бреговете на югоизточната китайска провинция Фуцзян, предаде Ройтерс.

За ученията се съобщава ден след разговори между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и китайския външен министър Ван И по редица въпроси, включително демократично управлявания Тайван, който Пекин смята за своя територия.

Ученията ще се провеждат от 6:00 до 18:00 часа местно време около остров Дуншан, граничещ с провинция Гуандун, съобщиха китайските военноморски сили.

Китай организира най-мащабните си военни учения около Тайван през декември миналата година, след като САЩ предоставиха рекорден пакет оръжия на стойност 11,1 милиарда долара за острова, чието правителство отхвърля претенциите на Китай за суверенитет. По време на ученията Източното командване на Китай изстреля ракети във водите северно и южно от Тайван, припомня Ройтерс.