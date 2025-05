САЩ подписаха оръжейна сделка за 142 млрд. долара със Саудитска Арабия

Б елият дом съобщи, че САЩ са подписали оръжейна сделка със Саудитска Арабия на стойност 142 млрд. долара, съобщи BBC .

Сред обявените днес споразумения между САЩ и Саудитска Арабия е "най-голямото споразумение за продажба на отбранителни продукти в историята", съобщи Белият дом.

President Donald J. Trump salutes as the Star-Spangled Banner is played at the Saudi Royal Court in Riyadh. 🇺🇸🫡 pic.twitter.com/csCaHl3EA0