България

„Чарлито“ и животът в укритие: Какво разкри криминалното минало на мъжа, открит с Наталия

От кражби и грабежи до укриване в подземна шахта – пастрокът на 11-годишното момиче е познат на полицията от близо 20 години

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 08:53
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М ъжът, който беше задържан след откриването на 11-годишната Наталия в шуменското село Овчарово, има дълго криминално минало и е добре познат на органите на реда.

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

40-годишният Асен Симеонов, известен с прякора „Чарлито“, има 13 регистрирани престъпни посегателства на територията на Областната дирекция на МВР – Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Наталия и пастрокът ѝ бяха открити минути след полунощ на 23 юли при полицейска операция в село Овчарово. Момичето е в добро състояние, а Симеонов беше задържан.

  • Първите престъпления

Криминалното досие на Асен Симеонов започва още през 2006 година.

Тогава той извършва кражба от хранителен магазин в шуменското село Кладенец. Само в рамките на същия месец е установен като извършител на още две посегателства – кражба на хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и опит за взлом в магазин в село Друмево.

През следващата година престъпната му дейност се разраства. Разследващите го свързват с поредица от кражби в селата Ветрище, Средня, Дибич и Вехтово, откъдето са откраднати хранителни продукти, цигари, ваучери за мобилни телефони, пари, мобилни телефони и лични документи.

Сред престъпленията, за които е разследван, са още грабеж на местен жител в село Костена река, кражба на 350 щатски долара и документи от чужд гражданин, както и проникване във вила в местността „Нов екарисаж“ край Шумен.

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

  • Месец в подземна шахта

Един от най-необичайните моменти в криминалната биография на Симеонов е през 2007 г., когато успява да се укрива в продължение на цял месец.

След серия оперативно-издирвателни действия криминалистите установяват, че той се е укривал в подземна шахта в землището на село Дибич.

Съоръжението разполагало с вход и изход, а в едно от разклоненията му имало източник на питейна вода, което му позволявало да остане незабелязан дълго време.

В крайна сметка Симеонов е задържан в шуменския квартал „Тракия“, а Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

Ключови 40 минути: Запис разкри последното движение на Наталия и пастрока ѝ

  • Отново зад решетките

След освобождаването си през 2009 г. той не прекратява престъпната си дейност.

Според данните на полицията непосредствено след излизането си от затвора извършва кражба от магазин в село Марково, а месец по-късно обира заведение в село Вехтово, откъдето отнема около 100 кутии цигари, пари в брой и ваучери за мобилни телефони.

За тези престъпления Районните съдилища в Шумен и Нови пазар му налагат нови ефективни присъди.

  • „Естественото му местообитание“

По време на брифинга след задържането директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов разкри, че и при последното издирване Симеонов е използвал сходен начин на укриване.

По думите му той се е придвижвал основно по железопътната линия Варна – София, а през деня се е криел в царевични и слънчогледови ниви.

„Много пъти бяхме близо до задържането му, но той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви комисар Гендов.

Последна информация за отвличането на 11-годишната Наталия - мъжът с нея носи нож

11-годишната Наталия беше в неизвестност от началото на юли, след като изчезна заедно с пастрока си. В издирването се включиха служители на МВР, доброволци и представители на местната власт, а за първи път по подобен случай беше активирана системата BG-Alert в три области. Момичето беше открито живо при специализирана полицейска операция в село Овчарово, а Асен Симеонов беше задържан. По информация на полицията към момента няма данни детето да е било физически малтретирано.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов    
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