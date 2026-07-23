Потвърдиха официалната причина за смъртта на актрисата Кейли Хотъл

П ричината за смъртта на актрисата Кейли Хотъл вече е официално потвърдена.

Бащата на звездата от „Годзила срещу Конг“, Джошуа Хотъл, сподели пред TMZ, че младата глуха актриса, останала в сърцата на феновете с ролята си на Джия във франчайза „Годзила срещу Конг“, е претърпяла тежък пътнотранспортен инцидент на 21 юли. Тя е починала по време на транспортирането ѝ към болницата на едва 18-годишна възраст.

Трагични нови разкрития за смъртта на 18-годишната актриса Кейли Хотъл

Ден по-късно от Службата на главния медицински експерт на Мериленд потвърдиха пред списание PEOPLE, че кончината ѝ е настъпила в резултат на множество травми от тъп предмет, а начинът на смъртта е класифициран като злополука.

На сутринта на 21 юли Джошуа публикува видеоклип във Facebook, в който съобщи трагичната вест на американски жестомимичен език.

„Отивам на полет, който никога не съм искал да осъществявам“, гласи надписът към видеото. В него бащата обясни, че пътува от Тексас до Мериленд, за да прибере тялото на дъщеря си.

Разследването на шерифската служба на окръг Фредерик разкри допълнителни подробности около фаталния инцидент. Инцидентът е възникнал с едно превозно средство — Honda Accord от 1995 г. — в блок 11400 на Уиндзор Роуд в град Иджамсвил, щата Мериленд.

Според първоначалните данни колата е била управлявана от 19-годишен младеж от Фредерик, като вътре са пътували още двама души в ранните часове на 21 юли. Автомобилът се е движил по двулентов път, когато е излязъл от дясното платно и се е забил във водосток.

Deaf ‘Godzilla vs. Kong’ actress Kaylee Hottle’s cause of death confirmed https://t.co/UvwtRLObPh pic.twitter.com/0IyZzTkiUr — New York Post (@nypost) July 22, 2026

„Смята се, че прекомерната скорост е основен фактор за сблъсъка“, се казва в официалното съобщение на шерифския офис.

Сигналът за катастрофата е подаден в 2:52 ч. сутринта, след което екипи на шерифската служба и пожарната спасителна служба са реагирали незабавно.

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Родена в семейство на глухи, Кейли е част от многопоколенческа общност. Родителите ѝ са глухи, а четири поколения от семейството на баща ѝ са членове на общността на хората с увреден слух.

Пътят на Кейли към киното започва напълно неочаквано. В интервю за The Houston Chronicle от 2024 г. тя си спомня, че първата ѝ изява е била през 2017 г. в реклама за приложението за превод на американски жестомимичен език Convo.

🚨 "Godzilla vs. Kong" star Kaylee Hottle: new car crash photo shows severe damage.



Exclusive: https://t.co/hH2uzFdkG5 pic.twitter.com/pTSX1keKa7 — TMZ (@TMZ) July 22, 2026

Следва нейният голям дебют в игралното кино през 2021 г. с блокбъстъра „Годзила срещу Конг“, където партнира на имена като Александър Скарсгард, Мили Боби Браун, Ребека Хол, Брайън Тайри Хенри и Ейза Гонсалес. Нейната героиня Джия бързо спечели любовта на аудиторията като емоционалния мост между Конг и човечеството.

По-късно тя повтори емблематичната си роля във филма от 2024 г. „Годзила срещу Конг: Новата империя“, където отново застана рамо до рамо с Ребека Хол и Брайън Тайри Хенри, продължавайки историята на Джия като осиновена дъщеря на д-р Илейн Андрюс (в ролята: Хол).

Извън участието си в MonsterVerse, Кейли се появи в епизод на сериала „Магнум“ през 2021 г. През 2024 г. тя получи и номинация за престижната награда „Сатурн“ за най-добър млад изпълнител за ролята си в „Годзила срещу Конг: Новата империя“.