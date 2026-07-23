Свят

95 млрд. долара за войната с Иран: Камарата на представителите одобри плана на Тръмп след драматичен вот

Резолюцията беше приета с минимална разлика от два гласа, но съдбата на мащабния финансов пакет вече е в ръцете на Сената

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 07:30
95 млрд. долара за войната с Иран: Камарата на представителите одобри плана на Тръмп след драматичен вот
Допълнителният финансов пакет беше поискан миналия месец от президента Доналд Тръмп   
Източник: iStock Photos

К амарата на представителите на САЩ одобри бюджетна резолюция, която проправя пътя за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 милиарда долара, като по-голямата част от средствата са предназначени за военните действия срещу Иран, предаде "Асошиейтед прес".

Допълнителният финансов пакет беше поискан миналия месец от президента Доналд Тръмп. Резолюцията беше приета с 216 гласа "за" срещу 214 "против", което подчертава дълбокото разделение в Конгреса по въпроса.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън определи гласуването като най-добрата възможност за прокарване на ключовите приоритети на администрацията на Тръмп в силно разделения Конгрес.

  • Разногласия и в двете партии

Още от началото на американско-израелските военни операции срещу Иран на 28 февруари конгресмени и сенатори от Републиканската и Демократическата партия критикуват Белия дом, че не предоставя достатъчно информация за развитието на конфликта и бъдещите военни планове.

Демократите категорично се противопоставят на новото финансиране, а сред републиканците също има сериозни разногласия. Част от тях настояват допълнителните разходи да бъдат компенсирани чрез съкращения в други бюджетни пера.

Какво включва пакетът

Предложеният от Доналд Тръмп финансов пакет предвижда:

- 60 милиарда долара за Пентагона;

- 13 милиарда долара за други нужди, свързани с националната сигурност;

- 12 милиарда долара за подпомагане на американските фермери, засегнати от последиците от въведените мита;

- 10 милиарда долара за промени в изборното законодателство съгласно Закона SAVE America Act, включително мерки за доказване на американско гражданство при гласуване.

  • Следващата пречка е Сенатът

Приетата бюджетна резолюция позволява на републиканците да използват специалната процедура, известна като реконсилация, чрез която определени бюджетни законопроекти могат да бъдат приети с обикновено мнозинство, без да е необходима традиционната подкрепа от поне 60 сенатори.

Въпреки това бъдещето на пакета остава несигурно.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн все още не е заявил дали ще подкрепи предложението. Част от републиканските сенатори настояват за още повече средства за отбраната, докато други искат увеличените разходи да бъдат компенсирани със съкращения в други области на бюджета.

В момента основният приоритет на Тюн е да бъде избегнато поредно спиране на работата на федералното правителство. Той настоява Сенатът първо да приеме временен закон за финансиране, който да гарантира нормалната работа на държавните институции преди края на септември и преди Конгресът да излезе в лятна ваканция.

  • Конгресът остава в сложна ситуация

Според Асошиейтед прес Конгресът се намира в своеобразен институционален парадокс. Законодателният орган не е дал официално разрешение за използване на американска военна сила срещу Иран, но в същото време не разполага с механизъм, чрез който да прекрати военните операции, предприети от президента.

Допълнително напрежение предизвикват и обществените нагласи. Последно проучване на AP-NORC показва, че повечето американци не одобряват стратегията на Доналд Тръмп по отношение на Иран.

Гласуването в Камарата на представителите се проведе в деня, в който президентът присъства на церемония в памет на американски военнослужещи, загинали по време на конфликта.

Военната ескалация между САЩ и Иран започна след американско-израелските удари по ирански военни и стратегически обекти. Оттогава Вашингтон и Техеран си разменят заплахи, а конфликтът оказва влияние върху сигурността в Близкия изток, корабоплаването в Ормузкия проток и международните енергийни пазари. Искането за новото финансиране идва на фона на предупреждения от Пентагона, че са необходими допълнителни средства за поддържане на военните операции и отбранителните способности на САЩ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
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