„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

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„Чарлито“ и животът в укритие: Какво разкри криминалното минало на мъжа, открит с Наталия

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

С лед откриването на 11-годишната Наталия и задържането на пастрока ѝ Асен Симеонов полицията разкри нови подробности за продължилото дни издирване и начина, по който мъжът е успявал да се укрива.

На брифинг в село Овчарово директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов заяви, че Симеонов се е придвижвал основно по железопътната линия Варна – София, а през деня се е укривал в слънчогледови и царевични ниви.

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

„Той се е движил с намерението да се укрива през цялото време“, каза комисар Гендов.

По думите му полицията многократно е била близо до задържането му, но той е успявал да избегне ареста.

„Той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви директорът на полицията в Шумен.

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Залавянето

Решаващият момент настъпил малко след полунощ.

Младши полицейски инспектор Йордан Кайряков разказа, че около 00:10 часа той и колега от ОДМВР – Варна били на секретен пост в района на село Овчарово, когато забелязали мъж, движещ се по улицата.

„Незабавно предприехме действия по задържането му“, каза Кайряков.

По думите му Симеонов не е оказал съпротива и е изпълнил всички полицейски разпореждания.

След като бил попитан къде е момичето, той посочил, че се намира наблизо.

На около 50 метра от мястото на задържането, до храсти, полицаите открили Наталия с две раници.

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В добро състояние

Според комисар Георги Гендов момичето е било прегледано незабавно от медицински екип и е в добро общо състояние.

Към момента няма данни мъжът да е упражнил физическо насилие над нея.

След прегледа Наталия е поставена под полицейска закрила, а още същата вечер е имала възможност да се срещне със свой близък, за да се успокои след преживяното.

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Познат на полицията

От МВР съобщиха още, че Асен Симеонов е известен на органите на реда още от 2016 година. На територията на област Шумен той е извършил 13 престъпления, а в два отделни случая се е укривал в продължение на седмици, докато е бил издирван.

По време на настоящото издирване разследващите са проверявали съпричастността му към още четири престъпления, основно кражби и грабежи.

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11-годишната Наталия и пастрокът ѝ бяха в неизвестност от началото на юли. В издирването се включиха служители на МВР, доброволци и представители на местната власт, а за първи път по случая беше активирана и системата BG-Alert в три области. Момичето беше открито живо в нощта срещу сряда при полицейска операция в шуменското село Овчарово, а Асен Симеонов беше задържан.