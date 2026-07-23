Гаф или провокация: Хванаха мъж да имитира Тръмп на митинг в САЩ (ВИДЕО)

По време на реч в Джорджия Доналд Тръмп бе засенчен от мъж в публиката зад него, който дословно повтаряше думите и жестовете му

П о време на изказването си в гимназия в Джорджия президентът Доналд Тръмп постави акцент върху подкрепените от Япония инвестиции в щата. Плановете включват изграждането на завод за промишлени диаманти и новата централа на Yamaha в САЩ.

Докато говореше за японските проекти в сряда, 22 юли, мъж, застанал непосредствено зад гърба му, беше уловен от камерите да го имитира, пише PEOPLE.

След визитата си в Делауеър за церемонията по отдаване на почит към четиримата американски военнослужещи, загинали във войната в Иран, Тръмп отпътува за Джорджия. На събитието в гимназия „Уилър“ в град Мариета той изброи предстоящите икономически проекти за щата.

„Япония инвестира 600 милиона долара в авангардно съоръжение за обработка на диаманти, както вероятно сте прочели тази сутрин“, заяви 80-годишният Тръмп. „Yamaha Motors строи чисто новата си централа за САЩ в Кенесоу.“

„В момента в Съединените щати се инвестират повече пари отколкото когато и да било в историята на страната ни, а американците днес работят повече от всякога“, допълни Тръмп под бурните аплодисменти на публиката.

Точно в този момент зад Тръмп се забеляза мъж, който синхронно повтаряше характерните жестове с ръце на президента и изрече заедно с него фразата: „повече отколкото когато и да било в историята на страната ни“.

„Днес имаме повече работни места, отколкото някога сме имали — разликата е огромна“, продължи Тръмп. „Сега работят повече хора от когато и да било.“

Малко след като залата избухна в овации, мъжът, който имитираше държавния глава, се изправи, държейки плакат с реклама на TrumpAccounts.Gov — новата инвестиционна инициатива за деца.

По време на речта си президентът отдели специално внимание на тези сметки, които осигуряват начален капитал от 1000 долара за всяко дете, родено по време на втория му президентски мандат.

A striking scene…



A young man imitates Trump's gestures from behind the podium during his speech pic.twitter.com/hmhsJs6P8N — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 22, 2026

Програмата обаче вече среща първите си критици и затруднения. Някои родители, сред които Масаки и Кристина Маклелан от окръг Берген, Ню Джърси, съобщават за забавяния при регистрацията. Двойката, чиято дъщеря Мая се е родила в края на март, споделя, че първоначално е имала съмнения дали това не е просто PR кампания на Тръмп, но финансовият стимул от 1000 долара в крайна сметка ги е мотивирал да кандидатстват.

Масаки е подал молбата си на 6 юли, но първоначално профилът му е бил отхвърлен. Проблемът е бил отстранен едва след обаждане на горещата линия за обслужване на клиенти. В началото му е било съобщено, че сумата ще бъде преведена до 10 дни, но по-късно е информиран, че срокът за чакане може да се удължи до четири седмици.

От Министерството на финансите на САЩ заявиха, че казусът на семейство Маклелан е изключение и подчертаха, че съвсем малък процент от кандидатите са срещнали подобни технически проблеми.