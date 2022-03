САЩ изпращат ракети в Саудитска Арабия

С АЩ са прехвърлили значителен брой ракети прехващачи "Пейтриът" в Саудитска Арабия през последните седмици в опит на администрацията на президента Джо Байдън да облекчи напрежението във все по-сложните отношения между двете страни, предаде Асошиейтед прес.

Висш служител на администрацията, пожелал да остане анонимен, потвърди вчера, че ракетите са били изпратени в Саудитска Арабия. Според него решението е било взето в съответствие с обещанието на Байдън че Америка ще подкрепя съюзниците си в региона.

Съветникът по националната сигурност към Белия дом Джейк Съливан вчера осъди бунтовниците хуси в Йемен, след като те проведоха една от най-интензивните си атаки с дронове и ракети срещу важни енергийни обекти в Саудитска Арабия В един от тях избухна пожар, а в друг временно прекрати работа.

Leaders of Saudi Arabia and the United Arab Emirates declined requests to speak to President Biden during the Ukraine crisis, officials say. They both took calls from Putin. https://t.co/McsybyBKw8