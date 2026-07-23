Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

Шишков: БСП трябва да напусне сградата, в която се помещава централата ѝ

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

Демерджиев отговори на ДПС за имотите си: Всичко е придобито с честен труд и е проверено от НАП

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

М ощна буря с ураганен вятър и проливен дъжд причини сериозни щети в Приморско. Стихията нанесе поражения по хотели, ваканционни комплекси и жилищни сгради, като силните пориви на вятъра откъсваха покриви, тераси и леки конструкции. Басейни бяха затрупани с шезлонги и отломки, а на много места има паднали дървета, изпочупени съоръжения и наводнени площи.

Мощна буря помете Петрич, щети и паднали дървета

Най-тежко е пострадал блок с апартаменти на частни собственици, който е част от хотелски комплекс в града.

„Малко преди 16:00 часа в сряда започна изключително силна буря с ураганен вятър. Отвсякъде започнаха да летят маси, столове и шезлонги. В един момент се чу силен тътен, който звучеше като експлозия. Всички излязохме навън да видим какво се случва. Оказа се, че ламаринен покрив от съседна сграда е бил откъснат от вятъра и се е забил в жилищния блок“, разказа пред NOVA управителят на комплекса Женя Баналева.

По думите ѝ щетите са изцяло материални, като най-сериозно са засегнати четири или пет апартамента.

„Днес заедно със застрахователите ще направим огледи. Жилищата са частна собственост. Издирваме собствениците, които в момента не са в комплекса, за да може да бъде извършен пълен оглед“, допълни Баналева.

Силни бури в страната: Десетки сигнали за наводнения и паднали дървета (ОБЗОР)

Пострадало е дете

При инцидента леко е пострадало дете, което е получило порезни рани.

„Детето е добре. На място пристигнаха полиция и екипи на Спешна помощ, които прегледаха всички. Нараняванията не бяха тежки, но хората бяха силно уплашени. Усещането беше като при експлозия, защото този покрив прелетя голямо разстояние и се заби с огромна сила в сградата. Вятърът беше наистина ураганен – всичко летеше и ситуацията беше напълно неконтролируема“, каза още Баналева.

Тя уточни, че още същата вечер детето е било изписано и се е прибрало при семейството си.

От хотела са предложили временно настаняване на хората от най-засегнатите апартаменти, но те са отказали, тъй като са могли да останат в незасегнати помещения или при свои близки.

Страшна буря удари Враца

Кметът: Мнозина не помнят подобна буря

Кметът на община Приморско Иван Гайков определи природното явление като безпрецедентно.

„Много хора не помнят подобна буря. Това беше нещо като тропически циклон“, заяви той.

Градоначалникът благодари на екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, пожарните служби в Царево и Приморско, както и на служителите на общината и доброволците, които са се включили в разчистването на щетите.

По думите му най-сериозните поражения са върху растителността.

„Имаше много паднали дървета и клони, но няма тежки щети по общинската инфраструктура. В рамките на няколко часа последствията бяха отстранени и улиците бяха почистени“, каза още Гайков.

Едно от падналите дървета е повредило електрически стълб, което е наложило продължителна работа на аварийните екипи.

„Подмяната отне няколко часа, тъй като ставаше въпрос за съоръжения с високо напрежение. Около 3:00 часа през нощта срещу четвъртък електрозахранването беше напълно възстановено“, уточни кметът.

Силната буря премина през Южното Черноморие в сряда следобед, като на места беше съпроводена с ураганни пориви на вятъра, интензивни валежи и гръмотевични бури. В редица населени места бяха подадени сигнали за паднали дървета, прекъснато електрозахранване и материални щети. Аварийните екипи продължиха работа и през нощта, за да възстановят нормалната обстановка в засегнатите райони.