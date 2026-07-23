НС избра Пламен Тодоров за свой представител в новата Антикорупционна комисия

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П арламентът избра Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента.

"За" гласуваха 124 народни представители от парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" (ПБ). Против бяха 71 депутати - от ГЕРБ-СДС, "Демократична Българя", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Нямаше въздържали се народни представители. Парламентарната група на ДПС не участва в гласуването.

Парламентът изслушва единствения кандидат за член на КПК

Източник: БТА

До днешния избор за член на КПК Пламен Тодоров е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), предложен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Пламен Тодоров беше номиниран за поста от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“.

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

Новата Комисия за противодействие на корупцията ще се състои от петима членове, които ще изпълняват функциите на председател на ротационен принцип.

До момента Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече са определили своите представители. Предстои свои членове да излъчат още Върховният административен съд, Народното събрание и президентът.

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Новата Комисия за противодействие на корупцията беше създадена като част от реформите в антикорупционната рамка на страната. Целта е да се засили независимостта на органа чрез разпределяне на правомощията между представители, избрани от различни институции. Петчленният състав и ротационното председателство са сред механизмите, заложени за ограничаване на политическото влияние върху работата на комисията.