Правителствен кораб от времето на социализма става изкуствен риф в Черно море

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Б ившият правителствен кораб от времето на социализма „Атанас Димитров“ ще получи нов живот на дъното на Черно море. Инициативата е на група варненци, които работят по проекта плавателният съд да бъде контролирано потопен и превърнат в първия по рода си в България изкуствен риф.

Източник: БГНЕС

Преди потапянето корабът преминава през цялостно почистване, за да бъдат премахнати всички материали и вещества, които биха могли да замърсят морската среда. Целта е операцията да бъде извършена при спазване на всички екологични изисквания.

Проектът предвижда „Атанас Димитров“ да се превърне не само в нова подводна атракция за любителите на гмуркането, но и в платформа за наблюдение на морската среда. На кораба ще бъдат монтирани сензори за дигитален екологичен мониторинг, които ще събират в реално време информация за състоянието на водата и околната среда.

Източник: БГНЕС

По този начин плавателният съд няма да бъде нарязан за скрап, а ще бъде използван за създаването на най-големия изкуствен риф в България, изграден от изведен от експлоатация кораб.

Източник: БГНЕС

В момента организаторите търсят най-подходящото място за потапянето. Районът трябва да разполага с необходимата дълбочина и да отговаря на всички екологични и навигационни изисквания, така че операцията да бъде безопасна както за морската среда, така и за корабоплаването.

Ако проектът бъде реализиран по план, контролираното потапяне на „Атанас Димитров“ се очаква да се състои през 2027 година.

Източник: БГНЕС

Изкуствените рифове, изградени чрез контролирано потапяне на изведени от експлоатация кораби, са широко разпространена практика в редица държави, сред които САЩ, Австралия, Малта, Турция и Кипър. Освен че създават нови местообитания за морските организми, те се превръщат в популярни дестинации за водолазен туризъм и подпомагат научните изследвания на морската екосистема.

Ако инициативата бъде осъществена, „Атанас Димитров“ ще стане първият подобен проект в България, съчетаващ развитие на подводния туризъм с технологии за непрекъснат екологичен мониторинг на Черно море.