Правителствен кораб от времето на социализма става изкуствен риф в Черно море

Б ившият правителствен кораб от времето на социализма „Атанас Димитров“ ще получи нов живот на дъното на Черно море. Инициативата е на група варненци, които работят по проекта плавателният съд да бъде контролирано потопен и превърнат в първия по рода си в България изкуствен риф.
Преди потапянето корабът преминава през цялостно почистване, за да бъдат премахнати всички материали и вещества, които биха могли да замърсят морската среда. Целта е операцията да бъде извършена при спазване на всички екологични изисквания.
Проектът предвижда „Атанас Димитров“ да се превърне не само в нова подводна атракция за любителите на гмуркането, но и в платформа за наблюдение на морската среда. На кораба ще бъдат монтирани сензори за дигитален екологичен мониторинг, които ще събират в реално време информация за състоянието на водата и околната среда.
По този начин плавателният съд няма да бъде нарязан за скрап, а ще бъде използван за създаването на най-големия изкуствен риф в България, изграден от изведен от експлоатация кораб.
В момента организаторите търсят най-подходящото място за потапянето. Районът трябва да разполага с необходимата дълбочина и да отговаря на всички екологични и навигационни изисквания, така че операцията да бъде безопасна както за морската среда, така и за корабоплаването.
Ако проектът бъде реализиран по план, контролираното потапяне на „Атанас Димитров“ се очаква да се състои през 2027 година.
Изкуствените рифове, изградени чрез контролирано потапяне на изведени от експлоатация кораби, са широко разпространена практика в редица държави, сред които САЩ, Австралия, Малта, Турция и Кипър. Освен че създават нови местообитания за морските организми, те се превръщат в популярни дестинации за водолазен туризъм и подпомагат научните изследвания на морската екосистема.
Ако инициативата бъде осъществена, „Атанас Димитров“ ще стане първият подобен проект в България, съчетаващ развитие на подводния туризъм с технологии за непрекъснат екологичен мониторинг на Черно море.