Христо Грозев с тревожно предупреждение след депортирането на двамата българи от Великобритания

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Д епортирането в България на Иван Стоянов и Ваня Габерова – двама от осъдените във Великобритания за шпионаж в полза на Русия – повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. Това заяви разследващият журналист Христо Грозев, който беше сред основните мишени на групата.

The Telegraph: Великобритания освободи и депортира двама осъдени българи по шпионското дело за Русия

Стоянов и Габерова бяха върнати в България, след като изтърпяха половината от присъдите си във Великобритания. Те са част от групата от шестима български граждани, осъдени за участие в една от най-мащабните руски шпионски мрежи, разкрити на британска територия.

Според британските власти групата е действала по задачи на руското разузнаване под ръководството на Ян Марсалек и е извършвала операции по наблюдение във Великобритания и Европа срещу журналисти, руски дисиденти и други лица, представляващи интерес за Москва.

„Никой не ме предупреди“

В публикация в социалните мрежи, а по-късно и в ефира на NOVA, Христо Грозев изрази недоумение, че британските власти не са го уведомили предварително за освобождаването на двамата осъдени.

„По-скоро реакцията ми е свързана с това, че никой от британските власти, които години наред търсеха моето съдействие по това разследване, не намери за необходимо да ме предупреди, че много преди изтичането на присъдите тези двама осъдени са били освободени“, заяви той.

„Те са само част от много по-голяма структура“

По думите на Грозев най-голямото му притеснение не е самото присъствие на Иван Стоянов и Ваня Габерова в България.

„Аз нямам лично притеснение от тези двамата. Те са част от много по-голяма структура, която продължава да действа без тях“, каза журналистът.

Според него по-сериозният риск е, че двамата вече разполагат с чувствителна информация, до която са получили достъп по време на съдебния процес.

Като пример той посочи публикация на бивш български политик, в която според него е използван вътрешен документ по делото с личния му адрес.

„Това е документ, който може да бъде получен единствено от обвиняемите и техните адвокати. Публикуването му е незаконно и неетично, защото поставя семейството ми в опасност“, заяви Грозев.

„Разследването не разкри цялата картина“

Журналистът смята, че британското разследване е осветлило само част от дейността на шпионската мрежа.

„Не разбрахме всичко, защото британското обвинение се фокусира само върху шест конкретни операции“, отбеляза той.

Сред публично известните мисии са наблюдение на Христо Грозев и негови колеги, както и проследяване на руски дисиденти.

По думите му една от най-притеснителните операции е била свързана с подготовка за наблюдение на американска военна база в Германия, където се обучават украински военнослужещи.

„Целта е била да се събира информация за украински военни и офицери с оглед на последващата им ликвидация“, каза той.

Според Грозев групата е участвала и в кампании за дезинформация в европейски държави.

„Тази мрежа е участвала в операции за създаване на негативно отношение към Украйна чрез привидно проукраински, но всъщност провокативни послания. Имало е и други операции, за които все още не знаем“, заяви журналистът.

Освобождаването изпраща „опасен сигнал“

Според Христо Грозев практиката Великобритания да депортира чуждестранни затворници с цел намаляване на броя на лишените от свобода не е необичайна. Въпреки това той смята, че в подобни случаи хората, които са били обект на шпионските операции, трябва да бъдат предварително уведомени.

Той изрази увереност, че българските служби вече наблюдават двамата депортирани.

„Най-лошото, което може да се случи за България, е тези хора отново да бъдат замесени в подобна дейност“, посочи той.

По думите му обаче освобождаването им може да има и друг ефект.

„Това дава лош пример. Ако някой знае, че ще получи сериозно възнаграждение, а ще излежи само част от присъдата си, това може да насърчи бъдещи подобни операции“, предупреди Грозев.

Иван Стоянов и Ваня Габерова бяха осъдени във Великобритания за участие в руска шпионска мрежа, ръководена според британските власти от австрийския бизнесмен Ян Марсалек, издирван заради аферата с Wirecard и обвиняван в връзки с руските служби. Разследването установи, че групата е извършвала наблюдение на журналисти, опозиционери и други лица в няколко европейски държави. Сред набелязаните цели е бил и разследващият журналист Христо Грозев, който години наред работи по разкриването на операции на руските специални служби.