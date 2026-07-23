Австралия разширява обект за изпитания на ракети и отбранителна техника в пустошта

Австралия изгражда нов център за изпитания на ракети и отбранителна техника – обектът MaxQ край Таргоминда в Куинсланд ще тества авиационни системи, управляеми оръжия и космическа техника, като първата фаза се очаква да е готова през 2028 г.

Проектът е частично финансиран от правителството на Куинсланд – държавата ще покрие половината от инвестицията от 15 млн. австралийски долара, като целта е развитие на местната отбранителна индустрия и намаляване на зависимостта от чужди изпитателни полигони.

Съоръжението ще бъде управлявано от Black Sky Aerospace и се очаква да донесе икономически ефект – разширението ще създаде работни места и може да стимулира развитието на отдалечения регион чрез нови индустрии, свързани с отбраната и Космоса.

Правителството на австралийския щат Куинсланд ще финансира частично изграждането на частен център за изпитания на отбранителна и космическа техника в югозападната част на щата. Обектът MaxQ край малкото населено място Таргоминда ще бъде използван за изпитания на хоризонтално изстрелвани системи и управляеми оръжия.

Първата фаза на проекта се очаква да бъде завършена в средата на 2028 г. и ще бъде достъпна за австралийски и съюзнически потребители, съобщава правителството на Куинсланд.

Съоръжението ще бъде разположено върху 1,2 милиона хектара пасищна земя под аренда, на около 11 часа път западно от Бризбейн. Проектът включва изграждане на стартова инфраструктура, складове за експлозиви и писта с дължина 2,5 километра.

Очаква се разширението да създаде около 60 работни места по време на строителството и при експлоатацията на обекта.

Thargomindah outback launch facility to expand guided weapons testinghttps://t.co/JiiLjlN5qt — Breaking News (@__free_news__) July 22, 2026

Инвестиция за развитие на отбранителната индустрия

Съоръжението се управлява от базираната в Куинсланд компания Black Sky Aerospace и досега е познато като Outback Space Port, използвано за суборбитални ракетни изстрелвания.

Заместник-премиерът на Куинсланд Джарод Блейджи заяви при посещение на обекта, че държавата ще финансира половината от стойността на проекта на обща стойност 15 милиона австралийски долара.

„Това ще бъде сериозен тласък за икономиката на Куинсланд в отбранителния сектор“, каза Блейджи, цитиран в съобщението.

По думите му производителите на оръжия в момента често трябва да търсят възможности за изпитания в други щати или извън Австралия. Според него подобен тип дейности не могат да бъдат извършвани в гъсто населени райони като югоизточната част на Куинсланд.

Финансирането идва от създадения от щатското правителство Фонд за развитие на суверенната индустрия на стойност 180 милиона австралийски долара, насочен към инвестиции в отбраната, биомедицината и производството на биогорива.

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Местните власти очакват икономически ефект

Кметът на Булу Шайър Джон „Трактор“ Фъргюсън приветства проекта и заяви, че той може да донесе нови възможности за региона.

„Повечето хора в Тарго са доста положително настроени към нови индустрии, защото малките градове търсят развитие извън традиционната зависимост от общинската работа“, каза той.

Фъргюсън сравни очаквания ефект от развитието на отбранителната индустрия с нефтения бум в региона през миналите десетилетия. По думите му подобни инвестиции могат да доведат до повече жители, семейства и ученици в местните училища.

Той допълни, че Black Sky Aerospace работи по обекта от няколко години и според него компанията е силно заинтересована от развитието на тази локация.

Black Sky Aerospace е основана през 2018 г. и разработва технологии за ракетни двигатели и горива. Компанията е със седалище в Логан и управлява също производствен и стартов обект близо до Гундивинди. Федералното правителство на Австралия вече е инвестирало в производствения ѝ капацитет.