Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

Г олям пожар бушува край Асеновград, като огънят е достигнал част от Депото за твърди битови отпадъци (ДТБО). На място продължава мащабна операция по овладяване на стихията, в която участват 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.

Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи развитието на ситуацията.

Заради разрастването на пожара електрическите автобуси, които обслужват градския транспорт, са били изведени от стоянката си в депото.

По разпореждане на кмета и след координация с компетентните институции превозните средства са преместени на безопасно място – в тунела до пощата, където ще останат, докато опасността премине. Причината за преместването е, че пламъците са обхванали част от територията на депото.

Източник: Община Асеновград

На мястото на инцидента пристигна и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив Ивайло Йотков. След координация с общината експерти на инспекцията ще монтират специализирана апаратура и ще започнат незабавни измервания на качеството на въздуха, за да установят дали вследствие на пожара има замърсяване в района.

От общината съобщават, че всички необходими екипи и техника са мобилизирани и работят по овладяването на огъня. Към момента няма непосредствена опасност за населените места на територията на община Асеновград.

Пожарът е избухнал късно снощи в района на бившия завод „Химик“ на изхода на Асеновград. По първоначална информация са се запалили сухи треви, но заради силния вятър пламъците бързо са се разпространили в посока планината.

Източник: Община Асеновград

В първите часове с огнената стихия са се борили осем екипа на пожарната, като впоследствие силите са били значително увеличени заради усложнената обстановка.

Заради пожара пътят Асеновград – Поповица е затворен за движение в двете посоки. На място има и служители на Районното управление на полицията в Асеновград, които регулират движението и съдействат на аварийните екипи.

Източник: Община Асеновград

Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани. Властите призовават гражданите да не се приближават до района и да следят указанията на компетентните институции.