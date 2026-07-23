България

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

50 пожарникари и 18 противопожарни автомобила се борят с пламъците, РИОСВ започва измервания за качеството на въздуха

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 06:55
Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси
Източник: Община Асеновград

Г олям пожар бушува край Асеновград, като огънят е достигнал част от Депото за твърди битови отпадъци (ДТБО). На място продължава мащабна операция по овладяване на стихията, в която участват 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.

Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи развитието на ситуацията.

Заради разрастването на пожара електрическите автобуси, които обслужват градския транспорт, са били изведени от стоянката си в депото.

По разпореждане на кмета и след координация с компетентните институции превозните средства са преместени на безопасно място – в тунела до пощата, където ще останат, докато опасността премине. Причината за преместването е, че пламъците са обхванали част от територията на депото.

Източник: Община Асеновград

На мястото на инцидента пристигна и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив Ивайло Йотков. След координация с общината експерти на инспекцията ще монтират специализирана апаратура и ще започнат незабавни измервания на качеството на въздуха, за да установят дали вследствие на пожара има замърсяване в района.

От общината съобщават, че всички необходими екипи и техника са мобилизирани и работят по овладяването на огъня. Към момента няма непосредствена опасност за населените места на територията на община Асеновград.

Пожарът е избухнал късно снощи в района на бившия завод „Химик“ на изхода на Асеновград. По първоначална информация са се запалили сухи треви, но заради силния вятър пламъците бързо са се разпространили в посока планината.

Източник: Община Асеновград

В първите часове с огнената стихия са се борили осем екипа на пожарната, като впоследствие силите са били значително увеличени заради усложнената обстановка.

Заради пожара пътят Асеновград – Поповица е затворен за движение в двете посоки. На място има и служители на Районното управление на полицията в Асеновград, които регулират движението и съдействат на аварийните екипи.

Източник: Община Асеновград

Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани. Властите призовават гражданите да не се приближават до района и да следят указанията на компетентните институции.

Редактор: Василена Василева
Източник: Община Асеновград    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Щастлива развръзка: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ

Напрежението в Ормузкия проток ескалира: Иран обяви, че контролира пролива, САЩ нанасят удари 12-а поредна нощ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 2 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 59 минути
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 час
<p>12-а поредна нощ: САЩ нанесе удари по Иран</p>
Ексклузивно

12-а поредна нощ: САЩ нанесе удари по Иран

Преди 55 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Исторически кораб потъва, за да оживее отново на дъното на Черно море</p>

Правителствен кораб от времето на социализма става изкуствен риф в Черно море

Любопитно Преди 19 минути

Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ няма да бъде нарязан за скрап, а ще се превърне в атракция за водолази и център за екологичен мониторинг

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

Свят Преди 56 минути

Все по-малко деветокласници в Русия записват гората степен на средното образование, но не по тяхно желание

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Свят Преди 9 часа

Ситуацията е представлявала риск за безопасността на самолета и намиращите се в него хора

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

България Преди 10 часа

Заложените в него приходи и трансфери за тази година са 5,256 млрд. евро

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Свят Преди 10 часа

Властите са наложили и мерки, насочени към дигиталните активи на Сойдаш.

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

Свят Преди 11 часа

Мохамад Багер Галибаф: Уравнението на тази война е ясно: или всички, или никой!

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

България Преди 11 часа

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

България Преди 11 часа

Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители

<p>САЩ оборудват НСС с модерна техника за радиологичен контрол</p>

САЩ оборудват Националната следствена служба с модерна техника за радиологичен контрол

България Преди 12 часа

Това дарение е пореден резултат на силното сътрудничество между Съединените щати и България

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Осъдиха на доживотен затвор пиратите, похитили „Руен“

Свят Преди 13 часа

По време на процеса всичките 44 обвиняеми признаха вината си

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Свят Преди 13 часа

Зеленски за Скибюк: Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

България Преди 13 часа

От Районната прокуратура в Пловдив продължават да събират доказателства

Снимката е архивна: Ученици маршируват в Международния лагер „Сонгдоуон“ в севернокорейския град Вонсан.

Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Свят Преди 14 часа

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Vivacom помага на бизнеса да отговори на изискванията на NIS2 чрез обучения по киберсигурност

Любопитно Преди 14 часа

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

България Преди 14 часа

По време на инцидента около басейна не е имало спасител

Пребит човек на трамвайна спирка в София

Пребит човек на трамвайна спирка в София

България Преди 14 часа

Нападателят е нанесъл множество удари с ръце и крака на пострадалия пред погледите на множество граждани

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 юли, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 23 юли, четвъртък

Edna.bg

Лудогорец стартира похода си в Европа срещу корав съперник

Gong.bg

ЦСКА излиза за добър резултат срещу Карабах в Баку

Gong.bg

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Nova.bg

„Летящи бензиностанции“: Как изглеждат самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер” и какви функции имат (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg