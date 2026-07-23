Свят

Хутите атакуваха два саудитски петролни танкера в Червено море

Един от корабите е бил обхванат от пламъци

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 09:20
Хутите атакуваха два саудитски петролни танкера в Червено море
Данни за проследяване на морския трафик показват, че в сряда пет петролни танкера са променили маршрута си в Червено море   
Източник: iStock photos/Getty images

Й еменските бунтовници хути съобщиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море, предаде "Ройтерс". Изявлението беше разпространено, след като по-рано Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за инцидент в района.

Според хутите двата танкера – „Енцелия“ (Encelia) и „Лайла“ (Layla) – са нарушили обявената от тях морска блокада на саудитски пристанища. Групировката твърди, че срещу плавателните съдове са били изстреляни балистични и крилати ракети.

Представител на службите за морска сигурност съобщи, че танкерът „Енцелия“ е подал сигнал, че е бил ударен от ракета, докато е плавал край саудитския пристанищен град Джизан. След удара на борда е избухнал пожар.

От UKMTO потвърдиха, че са получили сигнал за инцидент на около 70 морски мили югозападно от град Ал Шукайк в Саудитска Арабия.

„Капитанът на танкер съобщи, че плавателният съд е бил ударен от неизвестен снаряд, което е предизвикало пожар на борда“, посочват от организацията.

По информация на британските власти към момента няма данни за жертви или за замърсяване на околната среда. Екипажът продължава да се бори с пламъците.

Все още няма официална информация дали при атаката има ранени моряци.

  • Морската блокада

В началото на седмицата подкрепяните от Иран хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Според говорител на движението това е отговор на, по думите му, „несправедливата и потисническа обсада“ на Йемен, която според хутите продължава близо 12 години и включва блокада на пристанища и летища по суша, море и въздух.

При обявяването на блокадата групировката заяви, че вече е принудила около десет търговски кораба да променят курса си и да не влизат в саудитски пристанища.

Данни за проследяване на морския трафик показват, че в сряда пет петролни танкера са променили маршрута си в Червено море, като два от тях са се насочили към Суецкия канал.

След ескалацията на напрежението в Близкия изток атаките срещу търговски кораби в Червено море зачестиха. Хутите, които контролират голяма част от Северен Йемен и са подкрепяни от Иран, многократно са атакували плавателни съдове, които според тях са свързани със Саудитска Арабия, САЩ или техните съюзници. Районът е сред най-важните морски търговски маршрути в света, а всяка атака в него създава риск за международното корабоплаване и глобалните енергийни доставки.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николай Велев, БТА    
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