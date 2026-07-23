От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

В се по-малко деветокласници в Русия записват гората степен на средното образование, но не по тяхно желание. Руските власти изглежда правят всичко възможно да насочват учениците към техникуми, съобщи Deutsche Welle.

Защо?

Родителите на деветокласници в много руски региони масово се оплакват, че на децата им не се дава възможност да продължат в по-горните класове и им се предлага да учат в колеж (в Русия това са учебни заведения, подобни на българските техникуми – б.ред.).

В Русия от 2023 година е въведено изискването преминаването към предпоследния десети клас да става чрез конкурс със съответните високи оценки. Но от година на година нужният бал става все по-недостъпно висок дори за добрите ученици. Нещо повече - според публикации в руските медии само 43 процента от гимназистите минават в десети клас, а останалите - принудително или доброволно - отиват в колежи.

Експерти обясняват пред ДВ, че затягането на правилата е свързано с умишлената политика на руските власти за ограничаване на достъпността на висшето образование в Русия. Това е свързано не на последно място с нарастващата милитаризация на руската икономика, която има нужда от работници със средно специално образование, а не от висшисти.

Какво пишат родителите и учителите в социалните мрежи

Интериорна дизайнерка разказва в Threads, че в училището на сина ѝ за 4000 гимназисти са сформирали само две паралелки в десети клас. "Преди това бяха четири. Нима всички останали са двойкаджии? Отдавна е ясно, че това е система. Става все по-трудно да се постъпи във ВУЗ. Там има само квотници (деца на участници във войната) и първенци от олимпиадите. В добрите колежи също се влиза трудно", пише тя.

Друга потребителка разказва, че въпреки сравнително добрите оценки на дъщеря ѝ не я приели в нито една гимназия в Екатеринбург, където живеят. Места извън класацията получили деца на участници във войната срещу Украйна.

"Внушават на децата, че не ги чакат в десети клас"

Служителка на училище в Санкт Петербург потвърждава в социалните мрежи, че средният бал наистина е нараснал много – почти до пълно отличие. "За един клас се събират не повече от 10-12 ученика", пише жената и уточнява, че някои родители на деветокласници предпочитат да изпратят децата си в колежи, където образованието не е толкова скъпо.

Има и родители, които се борят децата им да бъдат приети в десети клас независимо от резултатите от изпитите, търсейки странични пътища да им осигурят достъп до висши учебни заведения.

Друга училищна служителка пише в социалните мрежи, че се предприемат усилия децата да бъдат подготвени за трудния прием. "Още от пети клас им внушават, че не ги чакат в десети клас."

Руската Главна прокуратура съобщава за редица необосновани откази за прием заради нисък бал и "други измислени поводи" в много руски области. Отговорните сътрудници на образователните учреждения били привлечени към административна отговорност.

"През иглено ухо" към висшето образование

Руските власти нарочно затрудняват максимално достъпа до висшето образование, казва пред ДВ социологът Дмитрий Дубровски. Според него държавната политика се базира и на плановете за индустриализация на икономиката, особено на военното производство. "Кадри за тези сфери ще се нмаерят само, ако бъде намален броят на хората, които отиват да следват. На работника му е достатъчно и специално техническо образование", обяснява експертът.

Нещата зависят от социалното положение на семейството, смята Дубровски. Заможните родители могат да платят за образованието на децата си, а децата на участниците във войната срещу Украйна имат привилегии при постъпването. Ограниченията ще засегнат най-много жителите на регионите, представителите на етническите малцинства и семействата, които са по-слаби в социален план. Според социолога, държавата създава условия, при които много родители и ученици сами се отказват от академичната траектория и избират колежите.

След колежа – в армията

Увеличаването на броя на колежите и на техните възпитаници може да е изгодно за руските власти, включително от гледна точка на попълненията за армията, смятат правозащитници. Абитуриентите от колежите, които искат да следват, след получаването на дипломата могат да бъдат призовани в армията.

Такъв е например случаят на московчанина Андрей Б. Два дни след като завършил колеж, той отишъл във военната комисия в своя град и заявил, че здравословното му състояние не е добро. Но понеже не могъл да докаже това със съответните документи, бил изпратен на военна служба.