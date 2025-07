Промяна във външната политика: САЩ ограничават военната помощ за Киев

С АЩ спират някои доставки на ракети за противовъздушна отбрана и други боеприпаси за Украйна поради опасения, че собствените им запаси от такива материали са намалели твърде много, заявиха официални лица във вторник (американско време), предаде Асошиейтед прес.

(Във видеото: Дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна: Разговори между САЩ, Европа и Русия)

Боеприпасите бяха обещани на Украйна по време на управлението на президента Джо Байдън. Спирането на доставките отразява новите приоритети при президента Доналд Тръмп, посочва АП.

