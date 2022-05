Руският посланик в Америка: Надяваме се, че "здравият разум ще надделее" и САЩ няма да изпратят на Киев ракети с голям обсег

Р уската страна се надява, че "здравият разум ще надделее" и САЩ няма да изпратят на Киев ракети с голям обсег, заяви руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов, след като бе помолен да коментира появилата се в американски медии информация, че Белият дом се готви да достави на Украйна ракетни системи за залпов огън, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Подобна информация трябва да бъде внимателно проверена.

В момента изхождаме от изявлението на говорителя на Пентагона Джон Кърби, че окончателно решение по този въпрос не е взето. Надяваме се, че здравият разум ще надделее и Вашингтон няма да предприеме подобна провокативна стъпка", заяви руският дипломат, цитиран на страницата на посолството в Телеграм.

The Biden administration is preparing to step up the kind of weaponry it is offering Ukraine by sending advanced, long-range rocket systems that are now the top request from Ukrainian officials, multiple officials say https://t.co/cQ4sBBhEZ6