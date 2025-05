Бившата посланичка на САЩ в Украйна разкри защо е подала оставка

Б ившата посланичка на САЩ в Украйна Бриджит Бринк, която подаде оставка през април, заяви, че е напуснала поста, защото не е била съгласна с външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Бринк изпълняваше длъжността посланик в Украйна от май 2022 г. до напускането си миналия месец. Тя за първи път изложи причините за напускането си в статия, публикувана от Detroit Free Press.

В авторския материал Бринк критикува Тръмп за това, че оказва натиск върху Украйна, а не върху Русия.

"Уважавам правото и отговорността на президента да определя външната политика на САЩ – със съответните мерки за контрол и баланс от страна на Конгреса на САЩ", каза тя.

"За съжаление, политиката от началото на управлението на Тръмп е да се оказва натиск върху жертвата – Украйна, вместо върху агресора – Русия", добави Бринк и заяви, че това е причината да се оттегли от поста.

Powerful text from Bridget Brink:



I was U.S. ambassador to Ukraine. I resigned because of Trump's foreign policy.



I have proudly served five presidents ― to make sure the United States is the strongest, greatest country that the world has ever known.



