Зеленски: САЩ и Европа трябва да засилят натиска срещу Русия

У краинският президент Володимир Зеленски призова САЩ, Европа и други страни да засилят натиска си върху Русия, след като силите на Москва атакуваха с над 400 дрона и 40 ракети Украйна, при което бяха ранени 49 души, предадоха Укринформ, Франс прес и Ройтерс.

Русия нанесе серия от удари с ракети и дронове по Украйна

"Ако някой не оказва натиск и дава на войната повече време да отнема животи - това е съучастничество и отговорност. Трябва да действаме решително", заяви Зеленски в X.

"Русия трябва да понесе отговорност. От първите минути на тази война те бомбардират градове и села, за да унищожават човешки животи", добави той.

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2