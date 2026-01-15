САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

С ъединените щати са осъществили първата си продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи представител на администрацията, цитиран от CNN .

Очаква се в следващите дни и седмици да последват и допълнителни продажби на петрол, добави източникът.

В дните след като САЩ атакуваха Венецуела и заловиха нейния президент Николас Мадуро по-рано този месец, президентът Доналд Тръмп ясно даде да се разбере, че възнамерява да се възползва от огромните петролни резерви на страната.

The US has officially started selling Venezuelan oil | CNN Business https://t.co/99WXnAJOOi — Melanie (@MezzoSoprano24) January 15, 2026

В петък Тръмп заяви, че петролният сектор ще инвестира най-малко 100 милиарда долара за възстановяването на силно пострадалата енергийна индустрия на Венецуела, макар че не е ясно на какво се основава тази сума.

Плановете на администрацията да капитализира венецуелския петрол бяха посрещнати със скептицизъм от американски енергийни ръководители по време на среща в Белия дом в петък.

„Това е неизгодно за инвестиции“, е заявил главният изпълнителен директор на ExxonMobil Дарън Уудс пред официални лица, обсъждайки пречките пред правенето на бизнес във Венецуела. „Съществуват редица правни и търговски рамки, които първо трябва да бъдат създадени, за да можем изобщо да разберем каква възвръщаемост бихме получили от подобна инвестиция.“

САЩ ще продават венецуелски петрол за "неопределено време"

Няколко други ръководители също са изразили нежелание да правят бизнес в разкъсваната от кризи латиноамериканска държава. След продължителна среща в Белия дом в петък Тръмп и най-близките му съветници са излезли без значителни ангажименти от страна на компаниите за инвестиции за милиарди долари във Венецуела.

Подробностите около първата продажба на петрол остават неясни, но в изявление говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс заяви, че „екипът на президента Тръмп улеснява позитивни, текущи разговори с петролни компании, които са готови и желаят да направят безпрецедентни инвестиции за възстановяването на венецуелската петролна инфраструктура“.

В сряда Reuters съобщи, че венецуелският суров петрол се предлага на търговците с отстъпка в сравнение с конкурентен петрол от други държави, включително Канада.