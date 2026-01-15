Свят

САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

Очаква се в следващите дни и седмици да последват и допълнителни продажби на петрол

15 януари 2026, 08:37
Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария
Иран отвори отново въздушното си пространство след временно затваряне

Иран отвори отново въздушното си пространство след временно затваряне
САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис
Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение
Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?
САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом
Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

С ъединените щати са осъществили първата си продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи представител на администрацията, цитиран от CNN.

Очаква се в следващите дни и седмици да последват и допълнителни продажби на петрол, добави източникът.

В дните след като САЩ атакуваха Венецуела и заловиха нейния президент Николас Мадуро по-рано този месец, президентът Доналд Тръмп ясно даде да се разбере, че възнамерява да се възползва от огромните петролни резерви на страната.

В петък Тръмп заяви, че петролният сектор ще инвестира най-малко 100 милиарда долара за възстановяването на силно пострадалата енергийна индустрия на Венецуела, макар че не е ясно на какво се основава тази сума.

Плановете на администрацията да капитализира венецуелския петрол бяха посрещнати със скептицизъм от американски енергийни ръководители по време на среща в Белия дом в петък.

„Това е неизгодно за инвестиции“, е заявил главният изпълнителен директор на ExxonMobil Дарън Уудс пред официални лица, обсъждайки пречките пред правенето на бизнес във Венецуела. „Съществуват редица правни и търговски рамки, които първо трябва да бъдат създадени, за да можем изобщо да разберем каква възвръщаемост бихме получили от подобна инвестиция.“

САЩ ще продават венецуелски петрол за "неопределено време"

Няколко други ръководители също са изразили нежелание да правят бизнес в разкъсваната от кризи латиноамериканска държава. След продължителна среща в Белия дом в петък Тръмп и най-близките му съветници са излезли без значителни ангажименти от страна на компаниите за инвестиции за милиарди долари във Венецуела.

Подробностите около първата продажба на петрол остават неясни, но в изявление говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс заяви, че „екипът на президента Тръмп улеснява позитивни, текущи разговори с петролни компании, които са готови и желаят да направят безпрецедентни инвестиции за възстановяването на венецуелската петролна инфраструктура“.

В сряда Reuters съобщи, че венецуелският суров петрол се предлага на търговците с отстъпка в сравнение с конкурентен петрол от други държави, включително Канада.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: CNN    
САЩ Венецуела Продажба на петрол Доналд Тръмп Венецуелски петрол Енергийна индустрия Инвестиции Николас Мадуро Петролни компании Суров петрол
Последвайте ни

По темата

Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в

Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в "Пирогов"

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

Турист опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

Турист опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Тръмп с изненада: Китайските производители са добре дошли в САЩ

Тръмп с изненада: Китайските производители са добре дошли в САЩ

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 2 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 1 час
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 2 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 1 час

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

България Преди 12 минути

Декларирането на доходи през 2026 г. започна - вижте важните срокове, 5% отстъпка и как се плаща данъкът в евро

<p>Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани</p>

Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори

България Преди 46 минути

По думите ѝ, когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

България Преди 2 часа

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на СО

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Любопитно Преди 2 часа

Стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект

Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Любопитно Преди 3 часа

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Свят Преди 9 часа

Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Свят Преди 10 часа

Думите му противоречат с официалната позиция на Техеран

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Свят Преди 10 часа

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

България Преди 10 часа

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Свят Преди 10 часа

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

България Преди 11 часа

Пострада възрастно семейство

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Свят Преди 11 часа

Федоров: Нашата цел е да променим системата

<p>Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират</p>

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

България Преди 12 часа

Трифонов обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

Свят Преди 12 часа

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят"

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Свят Преди 12 часа

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

България Преди 13 часа

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Днес имен ден празнува едно силно име

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Станимир Стоилов намери "двойник" на Уелтън за Гьозтепе

Gong.bg

ЦСКА с интерес към внука на Маргарита Хранова

Gong.bg

Да плуваш като делфин: Той стана петкратен олимпийски шампион без ръце и с атрофирали крака (ВИДЕО)

Nova.bg

Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Nova.bg