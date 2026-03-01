Свят

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ

1 март 2026, 12:32
И ран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС.

Президентът на Иран: Това беше ответна реакция

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

 

Източник: БТА, Иво Тасев    
Иран Израел Ракетен обстрел Отмъщение Аятолах Али Хаменей САЩ Въздушна тревога Иранска армия Контраоперация Военен конфликт
