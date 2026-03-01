Свят

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

1 март 2026, 13:48
50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"
Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"
Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път
Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран
Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран
Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей
Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран
Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА. 

Нетаняху: Атакуваме Иран, за да предотвратим ядрен холокост

Речта му очевидни беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция. 

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", каза Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията". 

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит. "Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.

Източник: БТА,  Николай Велев    
Бенямин Нетаняху Иран Израел Техерански режим Сваляне на режима Видеообръщение Персийски език Изкуствен интелект Ядрен холокост Израелски атаки
Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как мирише разгонената котка?

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 14 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 19 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 14 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 18 часа
NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 30 минути

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 1 час

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България Преди 3 часа

Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик, заяви Николай Попов

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 3 часа

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

България Преди 4 часа

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 4 часа

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

България Преди 5 часа

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече

Кой беше Али Хаменей

Свят Преди 6 часа

Разберете повече за живота на Али Хаменей - от детството в Мешхед и религиозното образование, до ролята му като върховен лидер и ключова фигура в иранската политика и международни отношения

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Свят Преди 6 часа

Ирански медии потвърдиха смъртта на Хаменей

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 6 часа

Заседанието се свиква по искане на Русия

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 7 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 7 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Любопитно Преди 7 часа

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 7 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

Любопитно Преди 7 часа

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

