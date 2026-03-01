Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА.

Речта му очевидни беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция.

While hiding like a rat in Germany, Netanyahu releases an AI-generated Persian message to Iranians, urging them to "overthrow the regime."





"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", каза Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията".

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит. "Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.