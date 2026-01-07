Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че временното правителство на Венецуела ще достави до 50 млн. барела петрол на Съединените щати, както и че приходите „ще бъдат контролирани от мен“ като президент.

„Временните власти във Венецуела ще предадат между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на Съединените американски щати“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

„Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на Съединените американски щати, за да се гарантира, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати“, добави той.

На този фон временният лидер на Венецуела Делси Родригес обяви седмица на траур за хората, загинали при американската атака, при която Николас Мадуро бе заловен и отведен на съд в Ню Йорк.

„Реших да обявя седем дни траур в чест и слава на младите хора, жените и мъжете, които загубиха живота си, защитавайки Венецуела и президента Николас Мадуро“, заяви Родригес по държавната телевизия.

Куба и Венецуела съобщиха, че 55 техни военнослужещи са загинали, а главният прокурор на Венецуела говори за „десетки“ загинали цивилни и военни.

Освен това Родригес назначи бивш директор на централната банка на най-високия икономически пост в кабинета си, който тя самата заемаше до свалянето от власт на Николас Мадуро.

Родригес избра Калисто Ортега Санчес, който ръководеше централната банка на Венецуела от 2018 до 2025 г. и има опит в петролната индустрия.

Заместник-президент от 2018 г., Делси Родригес се счита за човек, помогнал на страната да излезе от дълбока икономическа криза с облекчаване на валутния контрол и позволяване на доларизация на икономиката.

Тя работи под бдителното око на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че ще си съдейства с нея, ако тя се подчинява, и че иска „пълен достъп“ до венецуелския петрол.