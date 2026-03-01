50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

О бщина Видин се стреми към рекорд на Гинес с изработването на 50-километрова мартеница, като водеща роля в инициативата имат читалищата на територията на общината. Това каза Ралица Славчева от Регионален център „Читалища“ във Видин.
По думите ѝ, именно читалищата са били двигателят и при предишния рекорд преди 11 години, когато Видин постави постижение със 17-километрова мартеница. „Когато Общината си постави още по-амбициозната мисия да се стреми към 50-километрова мартеница, първите, към които се обърнахме за помощ, бяха нашите приятели от читалищата“, посочи Славчева.
В продължение на повече от месец над 20 читалища са мобилизирали самодейци от различни възрастови групи – деца, младежи и възрастни, които са участвали в изработването на мартеницата. „Те вложиха сърце, душа, енергия и труд, за да можем да постигнем този рекорд“, добави тя и благодари на всички участници.
Славчева подчерта, че инициативата има и силно обединяващо послание. „Когато сме заедно и сме вплетени като нишките на мартениците, няма нещо, което да може да ни събори, и няма рекорд, който да не можем да постигнем“, каза тя.
Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа. Предварително геодезист е определил точната дължина на една обиколка на централния площад, като отмерването ще се извършва през целия ден.
В празничната програма е включена и традиционната „жива мартеница“. Над 500 ученици от видински училища, облечени в бели и червени тениски, оформиха фигурите на Пижо и Пенда, като отправиха поздрава „Честита Баба Марта, свят!“.
През целия ден на централния площад във Видин организаторите са подготвили творчески работилници, конкурси за най-бърза Баба Марта и внуче, за най-атрактивна и за традиционна мартеница и други прояви за всички възрастови групи.
Процесът по размотаването и измерването на мартеницата се заснема непрекъснато, а нотариус ще удостовери коректността на измерването, което е част от изискванията за кандидатстване за рекорд на Гинес.
„Това е истинско приключение, но си заслужава“, обобщи Ралица Славчева.
