Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

1 март 2026, 14:09
И ранските държавни медии потвърдиха, че най-висшият генерал на страната и ключов съветник на върховния лидер са били убити при американски и израелски удари срещу страната, предава CNN.

Адмирал Али Шамхани, който беше ключов съветник на аятолах Али Хаменей и секретар на Иранския съвет по отбрана, както и генерал-майор Мохамад Пакпур, главнокомандващ елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), са били убити в събота, съобщи свързаната с държавата информационна агенция IRNA.

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия. Той заемаше поста на най-висш служител по националната сигурност на страната в продължение на десет години, считано от 2013 г., а преди това изпълняваше редица важни длъжности, включително в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) и в Министерството на отбраната.

Израел заяви, че го е ликвидирал при удари по време на 12-дневния конфликт през юни миналата година, но по-късно стана ясно, че той е оцелял и в края на миналата година се е върнал на ключов пост в Съвета по отбрана.

Шамхани, който веднъж се кандидатира за президент през 2001 г., беше изгряваща звезда на иранската дипломация и добре позната фигура във външнополитическите среди във Вашингтон и Европа.

Шамхани представляваше Иран в преговорите, посредничени от Китай, със саудитски представители, които доведоха до споразумение между двете държави за възстановяване на дипломатическите отношения след години на враждебност.

Въпреки това той беше внезапно заменен в средата на 2023 г.

Все пак той остана близък сътрудник на върховния лидер и даваше съвети, докато Иран отново влезе в ядрени преговори с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мохамад Пакпур беше повишен начело на IRGC след смъртта на своя предшественик Хосейн Салами по време на 12-дневния конфликт миналата година.

Пакпур се присъединява към IRGC малко след създаването му след Ислямската революция през 1979 г. Впоследствие той става командир на сухопътните сили на IRGC, преди да бъде издигнат на най-високия пост.

В изявление по-рано в неделя висш командир заяви, че структурата на IRGC е "проектирана по такъв начин, че незабавно след мъченическата смърт на който и да е командир компетентни и способни личности го заменят", съобщи свързаната с държавата агенция Fars.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) е елитното крило на иранските въоръжени сили, подчинено единствено на върховния лидер, то и има за задача не само да се противопоставя на външни врагове, но и все по-често да потушава протести в страната.

Източник: CNN    
