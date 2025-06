САЩ изтеглят дипломати от Ирак и Ливан

С АЩ наредиха на служителите от дипломатическите си мисии в Ирак и Ливан да напуснат страните. Това стана, след като САЩ нанесоха удари по ядрените съоръжения в близкия Иран.

Още дипломатически служители напуснаха Ирак като част от продължаващите усилия за „рационализиране на операциите“, заяви американски служител пред АФП.

В Ливан посолството на САЩ съобщи, че на 22 юни Държавният департамент е наредил на членовете на семействата на служителите и на американския правителствен персонал да напуснат страната.

В изявление на уебсайта на посолството се цитира „нестабилната и непредсказуема ситуация със сигурността в региона“.

По-рано през деня Вашингтон се присъедини към войната на Израел срещу Иран, като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удари по основните ядрени обекти на ислямската република.

САЩ нанесоха въздушни удари по цели в Ирак

След ударите съветник на върховния лидер на Иран предупреди, че базите в региона, използвани за атаки от страна на САЩ, „ще бъдат считани за легитимни цели“.

Нарастват и опасенията за възможна намеса на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Близкия изток, които заплашват интересите на Вашингтон, ако се присъедини към кампанията на Израел.

