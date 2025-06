Ванс: САЩ не са във война с Иран, а с ядрената му програма

С АЩ не са във война срещу Иран, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предадоха световните агенции.

Той добави, че САЩ са във война с иранската ядрена програма.

VP Vance says, “We’re not at war with Iran. We’re at war with Iran’s nuclear program.” pic.twitter.com/uy1PnupuuY