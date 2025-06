Иран иска разследване след атаката на САЩ

А мериканските удари по иранските ядрени обекти не са причинили никакви жертви, според директора на иранския Червен полумесец Пир Хосейн Коливанд, предаде Франс прес.

"За щастие нямаше мъченици по време на събитията от миналата нощ, когато беше извършена американската агресия срещу ирански ядрени съоръжения“, каза той по иранската държавна телевизия.

India Today is reporting that there may have been new intelligence that prompted US strikes on Iran. Satellite imagery recorded new activity around Fordow, including 16 cargo trucks, on June 19 and 20. pic.twitter.com/3tTrwu1K41