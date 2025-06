Президентът на Иран: Ударите на САЩ по ядрени обекти са акт на "агресия"

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан осъди американските удари по ядрени обекти в Иран и ги дефинира като агресия, предадоха световните агенции.

Той също така обвини Вашингтон, че стои зад военната операция на Израел в Иран.

"Тази агресия показа, че Америка е основният фактор зад вражеските действия на ционисткия режим срещу Ислямската република Иран“, заяви Пезешкиан и добави, че САЩ са се намесили, след като са констатирали очевидната неспособност на Израел.

🚨 BREAKING:

🇮🇷 Iran confirms it targeted Ben Gurion Airport and Israeli biological research centers.

🇺🇸 accused of launching war mid-diplomacy.



🔴 Ben Gurion Airport is EMPTY — no traffic visible on FlightRadar.

Airspace shutdown = panic confirmed.



This is a strategic strike —… pic.twitter.com/RZyZno52Xj